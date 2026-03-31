Icoon en levende legende van Beerschot en Anderlecht getroffen door hersenbloeding

Juan Lozano is getroffen door een zware hersenbloeding. Dat nieuws raakte bekend via Gazet van Antwerpen. Volgens bronnen dicht bij de voormalige spelmaker verloopt zijn herstel voorlopig moeizaam.

Het incident vond zo’n twee maanden geleden plaats in zijn thuisland Spanje. Intussen werd Lozano overgebracht naar België, waar hij een tijdlang werd verzorgd in een Antwerps ziekenhuis.

Lozano groeide in de jaren zeventig uit tot een clubicoon bij Beerschot. Tussen 1973 en 1980 maakte hij indruk met zijn techniek en spelinzicht, en won hij in 1979 de Beker van België.

Na een korte passage in de Verenigde Staten keerde hij terug naar België, waar hij ook uitblonk bij RSC Anderlecht. Zijn prestaties leverden hem zelfs een toptransfer op naar Real Madrid.

Juan Lozano is een echte legende van het Belgisch voetbal

Een zware blessure, waaronder een dubbele beenbreuk in 1987, betekende echter een keerpunt in zijn carrière. Nadien speelde hij nog voor onder meer Aalst en Berchem Sport, maar haalde hij nooit meer zijn oude niveau.



Ondanks alles blijft Lozano een gerespecteerde naam in het Belgische voetbal. De voorbije jaren pendelde hij tussen Spanje en Antwerpen, en bij Beerschot werd hij recent nog geëerd bij de voorstelling van de nieuwe shirts.