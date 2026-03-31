Wouter Vrancken laat zich uit over nieuwe Rode Duivel: "Dat beeld klopt helemaal niet"

Mika Godts maakte in Atlanta zijn debuut voor de Rode Duivels. De 20-jarige vleugelaanvaller van Ajax viel in tegen de Verenigde Staten en liet meteen zien dat hij geen schrik heeft van het grote podium.

Godts kwam na 70 minuten in de plaats van Jérémy Doku. Geen makkelijke opdracht, maar de jonge Belg speelde onbevangen en probeerde meteen zijn acties te maken.

Bondscoach Rudi Garcia was onder de indruk. “Bij Ajax toont hij al dat hij het verschil kan maken. Hij heeft de kwaliteiten om iets te brengen voor België”, klonk het.

Ook Kevin De Bruyne ziet toekomst in de jonge flankspeler. “We hebben jonge jongens nodig die kunnen doorgroeien. Hoe meer talent, hoe sterker de ploeg op termijn wordt.”

Mika Godts is niet arrogant volgens Wouter Vrancken

Volgens STVV-coach Wouter Vrancken - die hem nog kent van bij Genk - is er van arrogantie bij Godts geen sprake. Dat werd in het leven geroepen toen hij een paar keer verstek gaf voor de beloften. “Dat beeld klopt helemaal niet", zegt hij in Het NIeuwsblad. "Mika is een fijne jongen, echt waar. Hij heeft altijd de kwaliteiten gehad om het tot de Rode Duivels te schoppen.”

Vrancken gelooft in zijn potentieel, maar blijft realistisch. “Je kan niet voorspellen hoe snel het gaat, maar met zijn één-tegen-één-actie kan hij echt het verschil maken. Als basisspeler bij Ajax is het logisch dat hij nu in beeld komt.”

