Ex-speler Lokeren, Beerschot en KAA Gent getroffen door vreselijke ziekte

Kent u Petter Rudi nog? De 52-jarige gewezen speler en trainer is momenteel actief in Noorwegen. Daar was hij als scout aan de slag bij de topclub Molde. Dat team kwam nu wel met heel slecht nieuws naar buiten.

"Wij van Molde Football Club zijn diep geraakt door het feit dat onze voormalige middenvelder, die zowel voor Molde als voor het Noorse nationale team speelde en momenteel scout is bij de club, Petter Rudi, getroffen is door de ernstige spierziekte ALS."

"Op verzoek van, en in overleg met Petter en zijn familie, maken wij deze informatie bekend. Wij van Molde Football Club zijn diep geraakt door het feit dat onze voormalige middenvelder, zowel bij Molde als voor het Noorse nationale team – en huidige scout van de club – Petter Rudi is getroffen door de ernstige spierziekte ALS."

"Dit is zeer slecht nieuws dat ons diep raakt. Petter werkt al vele jaren voor de club. Hij staat ons na aan het hart in het dagelijks leven en werkt hard aan de voetbalstrategie die we momenteel bij Molde Football Club aan het ontwikkelen zijn", aldus algemeen directeur Vegard Storvik op de webstek van Molde.

Ex-speler Gent, Beerschot en Lokeren heeft ALS

"Bij Molde Football Club hebben we het vaak over “wij”. Nu betekent dat meer dan ooit. De MFK-familie is een groot WIJ – een gemeenschap die er is wanneer het leven het moeilijkst is. Nu is het tijd om Petter, een van onze grootste gezichten, met zorg, kracht en warmte te steunen."


Naast Molde speelde Petter Rudi ook voor onder meer Sheffield Wednesday. In ons land was hij actief bij KAA Gent, Lokeren en Beerschot. Hij sloot zijn carrière af bij de Buffalo's in 2007 en werd daarna scout en analist bij Molde.

