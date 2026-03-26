Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger'

Club Brugge drukt het gaspedaal in voor Sadibou Sané. De 21-jarige Senegalees moet de opvolger van Joel Ordoñez worden. Al is Ivan Leko daar niét mee opgezet.

Sadibou Sané werd tijdens de afgelopen wintermercato aan Club Brugge, RSC Anderlecht, Union SG en KAA Gent gelinkt. Mogi Bayat was namelijk op zwier met de Senegalees.

Club Brugge was lange tijd concreet, maar blauw-zwart haakte in extremis af. De reden was duidelijk: Ivan Leko was niét overtuigd. Vooral feit dat Sané de controle al eens durft te verliezen op een veld zorgt voor twijfels.

Club Brugge duwt dan toch door

Volgens de Franse media heeft Club Brugge ondertussen beslist om wél door te duwen voor de verdediger. Dévy Rigaux redeneert dat hét momentus is aangebroken om Sané binnen te halen.

De Senegalees heeft een lopend contract tot medio 2027 bij FC Metz. Verlengen lijkt op dit moment géén optie voor de verdediger. Transfermarkt schat de marktwaarde dan weer op vier miljoen euro.

Tegen de wil van Ivan Leko in



Op die manier gaat Rigaux lijnrecht in tegen Leko. De coach toonde zich in het verleden al meer loslippig in de media als de transferpolitiek niet naar zijn zin was. Wordt ongetwijfeld vervolgd…