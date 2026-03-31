Vindt de Pro League vandaag een akkoord? 12 miljoen euro boete, maar absoluut geen zekerheid

De discussie rond de verankering van U23-teams in tweede klasse bereikt een nieuw kookpunt. Als er geen akkoord wordt gevonden over een aanpassing van de regels, riskeert de Pro League een boete van 12 miljoen euro. Toch is het allerminst zeker dat de clubs vandaag tot een compromis komen.

AA Gent heeft intussen nul op het rekest gekregen bij de Pro League. De club vindt dat je de regels rond U23-teams niet kan wijzigen zonder ook het competitieformat opnieuw te bekijken. Volgens de Buffalo’s zijn die twee elementen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Omdat hun vraag om dat punt te agenderen werd afgewezen, kondigt AA Gent juridische stappen aan.

De quota van de beloftenteams moet aangepast worden

De huidige regeling bepaalt dat er altijd minstens vier U23-teams in de Challenger Pro League moeten spelen. Daardoor zijn die ploegen quasi beschermd tegen degradatie. Zo blijven onder meer Club NXT, Anderlecht Futures en Jong Genk buiten schot, terwijl Francs Borains als nummer dertien wél zou zakken.

De Belgische Mededingingsautoriteit oordeelde echter dat deze situatie niet correct is en spreekt van mogelijke oneerlijke concurrentie. De clubs moeten daarom de regels aanpassen, waarvoor een tweederdemeerderheid nodig is op de Algemene Vergadering. Lukt dat niet, dan hangt de Pro League een zware financiële sanctie boven het hoofd.

Ook discussie in Challenger Pro League

Binnen tweede klasse is er bovendien geen eensgezindheid. Sommige clubs, zoals Francs Borains, willen de verankering volledig afschaffen. Maar dat zou betekenen dat de solidariteitsbijdragen van beloftenploegen fors verminderen, iets waar andere clubs – die financieel afhankelijk zijn van die middelen – zich tegen verzetten.

De Pro League zelf meent dat het juridisch mogelijk is om de regels aan te passen zonder het competitieformat te wijzigen, maar dat standpunt wordt betwist door AA Gent. Tegelijk dreigen ook andere clubs naar de rechtbank te stappen, terwijl Francs Borains zich mogelijk niet zomaar neerlegt bij een degradatie onder deze omstandigheden.



Een oplossing lijkt dus dringend, maar of die er op korte termijn komt, blijft onzeker. Zelfs als er vandaag een compromis uit de bus komt, lijkt het dossier verre van afgesloten. Met de aangekondigde juridische stappen van AA Gent belooft de saga nog een lange nasleep te krijgen.