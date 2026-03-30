Het aftellen kan beginnen! Op deze dag maakt Rudi Garcia de definitieve WK-selectie bekend

De Rode Duivels zitte in volle voorbereiding richting het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ondertussen weten we ook wanneer Rudi Garcia van plan is om zijn selectie bekend te maken.

De Rode Duivels ontdekken momenteel al de Amerikaanse bodem. Tijdens het oefenkamp staan twee oefenwedstrijden gepland.

België won afgelopen zaterdag met 2-5 tegen de Verenigde Staten. In de nacht van dinsdag of woensdag staat een oefenduel met Mexico op het programma.

Wanneer maakt Rudi Garcia de Belgische WK-selectie bekend?

De wedstrijden zijn een unieke gelegenheid voor sommige spelers om zich te tonen aan Rudi Garcia. Door blessures ligt de selectie momenteel allesbehalve vast.

De deelnemende landen hebben tot dertig mei de tijd om de definitieve selectie van 26 spelers in te dienen. Al is Rudi Garcia niét van plan om zo lang te wachten.

21 of 22 mei



Garci bevestigde ondertussen al dat de Belgische selectie op donderdag 21 mei of vrijdag 22 mei zal bekendgemaakt worden. Die data zijn alvast geblokkeerd in onze agenda.