Er moet Stef Wils nog iets van het hart: "Het was zijn goed recht, maar Gheysens heeft me amper gesproken"

Stef Wils werd in november ontslagen als coach van Antwerp FC. Die beslissing werd genomen door Paul Gheysens. Al heeft de voormalige coach van de roodhemden daar iets aan toe te voegen.

Na de thuisnederlaag tegen FCV Dender EH (1-2, nvdr.) werd Stef Wils ontslagen als coach van Antwerp FC. De 43-jarige coach was al op weg naar huis toen hij een telefoontje kreeg om zich opnieuw aan te melden op De Bosuil.

Het was Paul Gheysens die een streep trok door het verhaal van Wils als T1. "Ik neem Sven Jaecques en Marc Overmars dan ook niets kwalijk. Zij moesten handelen."

"Al denk ik niet dat Gheysens mij goed kent", moet Wils van het hart in Het Laatste Nieuws. "Ik heb hem als hoofdtrainer één of twee keer gesproken. Meer niet."

"Maar hij is de voorzitter én eigenaar", besluit Wils. "Als hij denkt dat hij de club helpt door een coach buiten te zetten is dat zijn goed recht."

Nieuwe coach bracht géén verandering



Joseph Oosting nam het roer over van Wils. Uiteindelijk slaagde de Nederlander er niet om de trein op kruissnelheid te krijgen. The Great Old eindigde op een tiende plaats in de reguliere competitie.

