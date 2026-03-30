Dit is héél opmerkelijk nieuws: Rode Duivel maakt na maandenlange revalidatie zijn rentree en... moet opnieuw onder het mes

Malick Fofana moest verstek geven voor deze interlandperiode met een blessure. Olympique Lyonnais laat weten dat de flankaanvaller vandaag opnieuw is geopereerd.

Olympique Lyonnais kwam vandaag met verrassend nieuws op de proppen. Malick Fofana is opnieuw geopereerd.

Nochtans vierde Fofana een tiental dagen geleden zijn rentree. Onze landgenoot viel vijf minuten voor affluiten in tegen AS Monaco.

De voorbije maanden lag Fofana in de lappenmand met een zware enkelblessure. Het is dan ook des te opmerkelijk dat hij vandaag opnieuw op de operatietafel lag.

Lyon laat weten dat de operatie noodzakelijk was om chirurgisch materiaal te verwijderen dat tijdens zijn eerste operatie in oktober werd geplaatst. Had Lyon dit ingecalculeerd?





Veel vragen, geen antwoorden

Er wordt echter niet gecommuniceerd over de inactiviteit. Zal Fofana dit seizoen nog speelminuten maken bij Lyon? Haalt hij het WK? Het is koffiedik kijken.