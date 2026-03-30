Rechtbank doet (eindelijk) uitspraak over schadeclaim van Cardiff City aan Nantes na dood van Emiliano Sala

Emiliano Sala overleed in januari 2019 bij een vliegtuigcrash. Ondertussen is er een uitspraak in de rechtszaak die Cardiff City FC had aangespannen tegen Nantes FC.

Cardiff City en Nantes FC hadden een akkoord over de transfer van Emiliano Sala. De Welshe club betaalde zeventien miljoen euro om de betreurde aanvaller over te nemen.

Sala zou uiteindelijk nooit het shirt van Cardiff dragen. De Argentijn was betrokken bij een vliegtuigcrash toen hij naar Wales vloog om definitief aan te sluiten bij zijn nieuwe club. En daar draait de rechtszaak om.

Schadeclaim van 122 miljoen euro

Cardiff stelt immers dat Nantes en Willie McKay (zaakwaarnemer van Sala, nvdr.) betrokken waren bij het boeken van de privévlucht die uiteindelijk nooit op de bestemming is aangekomen.

The Bluebirds eisten uiteindelijk maar liefst 122 miljoen euro aan schadevergoeding voor mislopen inkomsten en andere schade die het ongeluk van Sala de club heeft toegebracht. Al heeft Cardiff bot gevangen.

Cardiff City moet betalen



Meer zelfs: Cardiff krijgt niet alleen géén schadevergoeding, maar moet zelf iets minder dan een half miljoen euro ophoesten aan Nantes FC. Imagoschade tijdens zo'n rechtszaak is namelijk ook een vorm van schade…