Nainggolan reageert op dreigende gevangenisstraf: "Ze gaan me toch geen 5 jaar geven voor 100.000 euro?"

Nainggolan reageert op dreigende gevangenisstraf: "Ze gaan me toch geen 5 jaar geven voor 100.000 euro?"
Radja Nainggolan ligt opnieuw onder het vergrootglas, dit keer door een gerechtelijke zaak rond witwassen. De speler van Patro Eisden moet zich binnenkort voor de correctionele rechtbank verantwoorden. In het kader van zijn nieuwe podcast 'Ongefilterd' wou hij er wel eens op reageren.

De zaak kadert in een dossier rond internationale drugshandel, al wordt Nainggolan zelf niet verdacht van betrokkenheid bij die handel of van deelname aan een criminele organisatie. Wel leende hij een bedrag van 105.000 euro van een persoon uit dat milieu.

De middenvelder erkent dat hij een fout heeft gemaakt. “Heb ik een fout begaan? Volgens de wet: ja, en dat besef ik nu”, zegt hij in La DH. “Ik zal mijn straf aanvaarden, maar ik heb dit zonder slechte bedoelingen gedaan.”

De situatie met zijn mogelijke veroordeling weegt zwaar op zijn gezin

Nainggolan benadrukt dat hij nooit de intentie had om iemand te schaden. “Ik heb in mijn leven al zoveel geld overgeschreven naar vrienden, zonder daar echt bij stil te staan. Ik weet dat mijn imago schade heeft geleden, maar dat kan me niet schelen. Ik weet dat ik een goed hart heb.”

Toch blijft de mogelijke straf boven zijn hoofd hangen. De ex-Rode Duivel riskeert tot vijf jaar cel, al maakt hij zich daar voorlopig weinig zorgen over. “Ze gaan me toch geen vijf jaar cel geven voor 100.000 euro?”, klinkt het.

Lees ook... Radja Nainggolan wordt vervolgd voor witwassen: dit heeft hij er héél eerlijk over te vertellen
De situatie weegt vooral op zijn gezin. “Het is niet fijn als je dochter tegen je zegt: ‘Papa, je riskeert vijf jaar gevangenis’”, besluit Nainggolan, die ondanks alles relatief rustig onder de hele affaire blijft.

Meer nieuws

Moet Club Brugge straks helemaal herbouwen? Hoe blauw-zwart 7(!) basisspelers kan verliezen

Moet Club Brugge straks helemaal herbouwen? Hoe blauw-zwart 7(!) basisspelers kan verliezen

14:40
Situatie nu écht licht ontvlambaar: Napoli komt met ferm statement over Romelu Lukaku

Situatie nu écht licht ontvlambaar: Napoli komt met ferm statement over Romelu Lukaku

14:20
1
Radja Nainggolan wordt vervolgd voor witwassen: dit heeft hij er héél eerlijk over te vertellen

Radja Nainggolan wordt vervolgd voor witwassen: dit heeft hij er héél eerlijk over te vertellen

06:00
1
Hervorming U23-quota: Voetbal Vlaanderen reageert zeer duidelijk op het (bizarre?) voorstel

Hervorming U23-quota: Voetbal Vlaanderen reageert zeer duidelijk op het (bizarre?) voorstel

14:00
2
Stemming Pro League: 'Drastische wijziging van de regels, Gent gaat juridische stappen ondernemen'

Stemming Pro League: 'Drastische wijziging van de regels, Gent gaat juridische stappen ondernemen'

13:20
11
Kampioen van Eerste Amateur plots niet meer naar Challenger Pro League? Laatste woord lijkt niet gezegd

Kampioen van Eerste Amateur plots niet meer naar Challenger Pro League? Laatste woord lijkt niet gezegd

13:40
5
Tijd voor reclame! Om de 22 minuten een onderbreking op het WK, al geven ze er andere reden voor

Tijd voor reclame! Om de 22 minuten een onderbreking op het WK, al geven ze er andere reden voor

10:30
6
'Belgische clubs gaan strijd aan met Turkse en Roemeense teams voor gewilde doelman'

'Belgische clubs gaan strijd aan met Turkse en Roemeense teams voor gewilde doelman'

13:00
OFFICIEEL: Lommel stalt miljoenenaankoop in vertrouwde omgeving

OFFICIEEL: Lommel stalt miljoenenaankoop in vertrouwde omgeving

12:30
Alles op losse schroeven? Georges-Louis Bouchez hakt er meteen stevig op in

Alles op losse schroeven? Georges-Louis Bouchez hakt er meteen stevig op in

12:00
2
Straffe beschuldiging voor cruciaal WK-kwalificatieduel: spion gevonden

Straffe beschuldiging voor cruciaal WK-kwalificatieduel: spion gevonden

12:20
Argentijnse bond en haar voorzitter in verdenking gesteld: grote onrust op minder dan 3 maanden van het WK

Argentijnse bond en haar voorzitter in verdenking gesteld: grote onrust op minder dan 3 maanden van het WK

11:20
Waarom Kevin De Bruyne nu niet met Lionel Messi speelt: hele rist clubs, maar één zaak gaf de doorslag

Waarom Kevin De Bruyne nu niet met Lionel Messi speelt: hele rist clubs, maar één zaak gaf de doorslag

09:00
2
Ex-Anderlecht-speler maakt internationaal debuut op zijn 30ste en is op weg naar het WK

Ex-Anderlecht-speler maakt internationaal debuut op zijn 30ste en is op weg naar het WK

11:00
LIVE: Wie zet zijn wekker? Rode Duivels willen na de VS nu ook Mexico aanpakken

LIVE: Wie zet zijn wekker? Rode Duivels willen na de VS nu ook Mexico aanpakken

08:30
Gouden kooi voor jonge, héél talentvolle Belg: geen competitiematchen, alles in de Champions League Analyse

Gouden kooi voor jonge, héél talentvolle Belg: geen competitiematchen, alles in de Champions League

11:40
Brandon Mechele is een icoon geworden: "Ik heb Club Brugge al veel geld opgeleverd"

Brandon Mechele is een icoon geworden: "Ik heb Club Brugge al veel geld opgeleverd"

09:30
Nicolas Raskin eerlijk over Rode Duivels: "Ik stond zelfs niet in zijn lijst van 150 spelers"

Nicolas Raskin eerlijk over Rode Duivels: "Ik stond zelfs niet in zijn lijst van 150 spelers"

07:50
1
"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat in zijn kaarten kijken voor clash met Mexico

"Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat in zijn kaarten kijken voor clash met Mexico

07:10
2
DONE DEAL: KSK Beveren laat coach vertrekken

DONE DEAL: KSK Beveren laat coach vertrekken

09:45
Entourage Romelu Lukaku ontkent berichten over ultimatum van Napoli, spits weigert terugkeer

Entourage Romelu Lukaku ontkent berichten over ultimatum van Napoli, spits weigert terugkeer

08:20
2
Rudi Garcia maakt zich weinig illusies over situatie van Romelu Lukaku

Rudi Garcia maakt zich weinig illusies over situatie van Romelu Lukaku

06:45
🎥 Waarom de Bayern-spelers zot zijn van Kompany: hij laat hen regelmatig zien dat hij nog kan voetballen

🎥 Waarom de Bayern-spelers zot zijn van Kompany: hij laat hen regelmatig zien dat hij nog kan voetballen

10:00
Het aftellen kan beginnen! Op deze dag maakt Rudi Garcia de definitieve WK-selectie bekend

Het aftellen kan beginnen! Op deze dag maakt Rudi Garcia de definitieve WK-selectie bekend

23:00
Wouter Vrancken laat zich uit over nieuwe Rode Duivel: "Dat beeld klopt helemaal niet"

Wouter Vrancken laat zich uit over nieuwe Rode Duivel: "Dat beeld klopt helemaal niet"

08:40
Vindt de Pro League vandaag een akkoord? 12 miljoen euro boete, maar absoluut geen zekerheid

Vindt de Pro League vandaag een akkoord? 12 miljoen euro boete, maar absoluut geen zekerheid

07:40
13
Ex-speler Lokeren, Beerschot en KAA Gent getroffen door vreselijke ziekte

Ex-speler Lokeren, Beerschot en KAA Gent getroffen door vreselijke ziekte

09:15
Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

Rode Duivels spelen midden in de nacht, maar... VTM komt met geste op de proppen voor de Belgische fans

06:30
12
🎥 Hilarische beelden! Nathan De Cat moét liedje zingen bij de Rode Duivels

🎥 Hilarische beelden! Nathan De Cat moét liedje zingen bij de Rode Duivels

22:00
Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS

Rudi Garcia ziet voor Mexico duidelijk verschil met eerste match in de VS

05:30
1
Er moet Stef Wils nog iets van het hart: "Het was zijn goed recht, maar Gheysens heeft me amper gesproken"

Er moet Stef Wils nog iets van het hart: "Het was zijn goed recht, maar Gheysens heeft me amper gesproken"

21:40
7
Anderlecht geeft duidelijk signaal aan Thorgan Hazard over zijn toekomst

Anderlecht geeft duidelijk signaal aan Thorgan Hazard over zijn toekomst

08:00
Icoon en levende legende van Beerschot en Anderlecht getroffen door hersenbloeding

Icoon en levende legende van Beerschot en Anderlecht getroffen door hersenbloeding

07:02
Verhuizen naar Mexico? Géén deelname? Gianni Infantino komt met nieuws over Iran op WK én dat is belangrijk voor de Rode Duivels

Verhuizen naar Mexico? Géén deelname? Gianni Infantino komt met nieuws over Iran op WK én dat is belangrijk voor de Rode Duivels

22:30
1
'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht'

'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht'

07:20
6
Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn

Analiste zegt wat Lammens nog mist: dit ging met Courtois geen waar zijn

19:00

