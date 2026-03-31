Nainggolan reageert op dreigende gevangenisstraf: "Ze gaan me toch geen 5 jaar geven voor 100.000 euro?"

Radja Nainggolan ligt opnieuw onder het vergrootglas, dit keer door een gerechtelijke zaak rond witwassen. De speler van Patro Eisden moet zich binnenkort voor de correctionele rechtbank verantwoorden. In het kader van zijn nieuwe podcast 'Ongefilterd' wou hij er wel eens op reageren.

De zaak kadert in een dossier rond internationale drugshandel, al wordt Nainggolan zelf niet verdacht van betrokkenheid bij die handel of van deelname aan een criminele organisatie. Wel leende hij een bedrag van 105.000 euro van een persoon uit dat milieu.

De middenvelder erkent dat hij een fout heeft gemaakt. “Heb ik een fout begaan? Volgens de wet: ja, en dat besef ik nu”, zegt hij in La DH. “Ik zal mijn straf aanvaarden, maar ik heb dit zonder slechte bedoelingen gedaan.”

De situatie met zijn mogelijke veroordeling weegt zwaar op zijn gezin

Nainggolan benadrukt dat hij nooit de intentie had om iemand te schaden. “Ik heb in mijn leven al zoveel geld overgeschreven naar vrienden, zonder daar echt bij stil te staan. Ik weet dat mijn imago schade heeft geleden, maar dat kan me niet schelen. Ik weet dat ik een goed hart heb.”

Toch blijft de mogelijke straf boven zijn hoofd hangen. De ex-Rode Duivel riskeert tot vijf jaar cel, al maakt hij zich daar voorlopig weinig zorgen over. “Ze gaan me toch geen vijf jaar cel geven voor 100.000 euro?”, klinkt het.

De situatie weegt vooral op zijn gezin. “Het is niet fijn als je dochter tegen je zegt: ‘Papa, je riskeert vijf jaar gevangenis’”, besluit Nainggolan, die ondanks alles relatief rustig onder de hele affaire blijft.