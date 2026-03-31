Wordt alles omgewoeld? KAA Gent dreigt met juridische stappen: "Grote slaagkans"

Wordt alles omgewoeld? KAA Gent dreigt met juridische stappen: "Grote slaagkans"
De hervorming van de quota rond de U23-ploegen stond dinsdag op de kalender van de Pro League. Er is een stemming achter de rug, maar niet alle ploegen zijn het daarmee eens. En dus wenken juridische stappen.

De ploegen die op de laatste twee plaatsen staan in de Challenger Pro League zullen vanaf het seizoen 2026-2027 gewoon zakken. Ook als het dus gaat over ploegen van de U23-teams. Dat heeft de Pro League dinsdagmiddag beslist.

Vele vragen: Voetbal Vlaanderen onderzoekt de zaak

Wij vroegen ons meteen af hoe de amateurclubs hier zouden op reageren, omdat er vanaf volgend seizoen dan scenario's te bedenken zijn waarbij de kampioen van de Eerste Amateurklasse naast promotie naar het profvoetbal zou kunnen grijpen. En ook Voetbal Vlaanderen reageerde ondertussen al.

KAA Gent van zijn kant had vooraf in een open brief richting Pro League al gedreigd met juridische stappen als niet de hele competitiehervorming opnieuw op tafel zou komen. Daarover is tot op heden nog geen enkele sprake.

Grote slaagkans voor KAA Gent?

“Het is daarom quasi zeker dat we verdere juridische stappen zullen ondernemen”, aldus Sebastien Ronse, manager non-sports van AA Gent na de Algemene Vergadering, tegenover Het Nieuwsblad. “De volgende dagen zullen we beslissen."


"Dit is geen goede beslissing. Wij hopen dat de volledige beslissing van vorig jaar teruggedraaid wordt en we teruggaan naar een competitieformat in 1A met zestien ploeg en play-offs met zes. Advocaten zeggen dat onze zaak een grote slaagkans heeft."

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 04/04 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 06/04 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 06/04 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 03/04 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 04/04 Standard Standard
Westerlo Westerlo 05/04 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 04/04 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 06/04 FCV Dender EH FCV Dender EH

