Lorin Parys spreekt als CEO van de Pro League: "Dat is een illusie"

Er is heel wat te doen over de stemming van de Pro League op dinsdagmiddag. CEO Lorin Parys heeft na de hele hetze gereageerd. Hij beseft dat er veel kritiek is, maar probeert de kerk in het midden te houden.

KAA Gent wil juridische stappen ondernemen, bij Francs Borains zijn ze niet tevreden, Sporting Hasselt en KV Diksmuide-Oostende stellen zich vragen, ... En mogelijk zijn er nog teams die zich nu (nog) niet laten horen, maar ook een scherpe mening hebben.

Veel kritiek dus op de beslissingen van de Pro League om de quota rond de U23-ploegen op een ietwat bijzondere manier terug te draaien. Lorin Parys nam als CEO van de Pro League het woord en beseft dat er veel kritiek is.

Wat nu met de competitiehervormingen?

"We gaan nu sereen met iedereen aan tafel. Het wordt een verhaal van geven en van nemen." De Pro League wil met achttien ploegen door, maar beseft dat er kritiek is en dat KAA Gent met juridische stappen dreigt.

"Ik moet elk van mijn clubs even graag zien. Zij hebben allemaal hun rechten en als ze het niet eens zijn met een beslissing die hier door de andere clubs wordt genomen, moeten we daar met respect mee omgaan", aldus Parys tegen Sporza.

Geen Kumbaya zingen

"Je kan geen eensgezindheid verwachten in een organisatie met bijna 30 clubs, die uiteenlopende belangen hebben. Ze moeten de koek verdelen. Dan is het naïef om te denken dat er alleen maar "kumbaya" wordt gezongen."





"Maar als er met tweederdemeerderheid wordt gestemd, gaan wij dat uitvoeren. Het is bijna Belgisch dat wij voortdurend discussie hebben over het format, dat is ook de kracht van ons voetbal. Die discussie helemaal wegmasseren? Dat is een illusie."