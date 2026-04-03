Amper gespeeld en niet mee naar de VS, maar Rode Duivel geeft WK-droom niet op

Orel Mangala moet voorlopig nog vrede nemen met een plek naast de selectie van de Rode Duivels. Toch heeft de middenvelder van Lyon zijn WK-droom nog niet opgeborgen en blijft hij hopen op een late comeback.

De Rode Duivels speelden de afgelopen interlandperiode twee oefenwedstrijden in de Verenigde Staten. Hoewel er heel wat spelers afwezig waren, vond bondscoach Rudi Garcia geen plaats in zijn selectie voor Orel Mangala.

De 28-jarige middenvelder heeft vanwege een zware kruisbandenblessure dit seizoen nog niet veel gespeeld. De laatste twee competitiewedstrijden van Lyon was hij er wel opnieuw bij, maar dat overtuigde Garcia dus nog niet.

Orel Mangala geeft WK-hoop bij Rode Duivels nog niet op

"Ik heb de voorbije tijd geen contact meer gehad met de bondscoach, maar aan het einde van het seizoen heeft hij nog altijd de keuze om mij al dan niet te selecteren. Het WK is en blijft duidelijk mijn ambitie. Het belangrijkste is dat ik wedstrijden kan blijven spelen bij Lyon", vertelde hij vrijdag op de persconferentie van zijn ploeg.

Mangala weigert op te geven, al lijkt het een moeilijke zaak te worden. De plaatsen in de selectie zullen duur worden. "Ik had gewoon pech met de timing, maar er resten nog bijna twee maanden en nog zeven competitiewedstrijden."



"Dat is veel. In zeven matchen kan er veel gebeuren. Ik maak nog altijd kans. Met 26 spelers op een lijst is er veel mogelijk. We denken allemaal aan het WK, dat blijft voor een voetballer altijd het belangrijkste doel", besluit Mangala.