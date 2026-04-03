Brandon Mechele (Club Brugge) met grote ambities naar eerste grote toernooi Rode Duivels

Nog een paar maanden tot het WK voetbal. Dan proberen de Rode Duivels zich zover mogelijk te stunten. Ook Brandon Mechele lijkt erbij te gaan zijn en mag zo eindelijk dromen van zijn eerste grote toernooi.

Het WK komt steeds dichterbij. Voor Brandon Mechele is het iets om naar uit te kijken, zeker gezien het feit dat hij er op de vorige grote toernooien nooit bij was. En dus is het stilaan nu of nooit voor de speler van Club Brugge.

Brandon Mechele zelf wil er in HUMO rustig onder blijven en stelt dan ook geen eisen, al is hij van groot belang voor de huidige generatie bij de Rode Duivels: "De keuze is aan de bondscoach, maar ik denk inderdaad dat ik iets belangrijks kan bijbrengen: defensieve stabiliteit."

Brandon Mechele vindt zichzelf een toegevoegde waarde voor de Rode Duivels

"Ik ben nu eenmaal één van de oudere spelers in de groep. Bovendien heb ik automatismen met Maxime De Cuyper, die onder Rudi Garcia vaak op linksachter speelt. In onze interlands samen liep het als vanouds: als Max hoog druk zette, nam ik automatisch zijn flankaanvaller over. Dat is exact hetzelfde als bij Club Brugge."

Rudi Garcia slachtofferde hem nochtans even - samen met Koni De Winter - een jaar geleden in de terugwedstrijd tegen OekraÏne. De jaren daarvoor was het zo mogelijk nog veel moeilijker. Onder Martinez kreeg hij nauwelijks kansen.

Mogen Rode Duivels dromen van stunt op het WK?

"En Domenico Tedesco heb ik bijvoorbeeld nooit gehoord. Ergens begreep ik hem: er was een generatiewissel nodig en de ploeg moest verjongen. Alleen vind ik dat hij dat misschien te snel en te extreem heeft gedaan, met de resultaten van dien. Het had geleidelijker gemogen. Nu ben ik vooral blij dat ik er weer bij ben en minuten mag maken."





Aan Mechele om op het WK zelf zover mogelijk mee te raken. Hij wil er iets neerzetten en beseft dat er nog veel kwaliteit aanwezig is, waardoor stunten niet onmogelijk is. Zijn vrouw is wel uitgerekend om te bevallen op 15 juli, dus de WK-finale op 19 juli kan een probleem zijn. "We lossen het probleem op wanneer het zich stelt", kon er een lach af.