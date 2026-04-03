"Goed zot zijn ze daar": Vanhaezebrouck is streng voor speler Club Brugge

De play-offs gaan beginnen. En dus heeft ook Hein Vanhaezebrouck wat te zeggen over het titeldebat en de toekomstige transfers uit de Jupiler Pro League. Want worden sommigen niet ferm overgewaardeerd.

Op dit moment geeft Hein Vanhaezebrouck Union SG 51 procent kans op de titel en Club Brugge 49 procent kans. De Brusselaars beginnen dan ook met een kleine voorsprong aan de Champions' Play-offs en hebben alles in eigen handen.

Hein Vanhaezebrouck kritisch richting Nicolo Tresoldi

De zomermercato zou dan weer bijzonder interessant kunnen gaan worden. Zeker bij Club Brugge zijn er een aantal spelers die wel héél veel geld kunnen gaan opleveren, want sommigen onder hen zijn jong én steengoed.

Stankovic, Ordonez, Seys en Tresoldi zouden volgens het CIES zelfs meer dan dertig miljoen euro kunnen opleveren. Hein Vanhaezebrouck heeft toch wel zijn bedenkingen daarbij. "Goed zot zijn ze daar," klinkt het in Het Nieuwsblad.

Romeo Vermant volledig van het toneel verdwenen

Zeker over Tresoldi tekent hij nog wat voorbehoud aan: "Ik blijf erbij dat het nog beperkt is. Als ik nu hoor dat hij bij grote ploegen in Europa wordt genoemd, sorry, maar dat begrijp ik niet. Voor Engeland is hij te licht, zeker bij grote ploegen, om een rol van betekenis te spelen."



"Zijn grootste kwaliteit blijft doelpunten maken. Hij is een echte afwerker. En hij is nu vaker aanspeelbaar, kaatst. Dat zag ik niet in het begin. Wat me wél verrast, is dat hij de strijd heeft gewonnen van Romeo Vermant. Die is volledig van het toneel verdwenen."