Laagterecord op komst in JPL? "Dolberg is weg, dat scheelt ook"

Het regulier seizoen in de Jupiler Pro League zit erop. Hoog tijd om eens het licht te laten schijnen op een aantal van de statistieken uit die eerste dertig speeldagen. Met nog wel een aantal opvallende gevolgtrekkingen.

Zo is het voorlopig nog geen seizoen geweest waarin vlot is gescoord door de spitsen. Natuurlijk zijn daar zeker een aantal redenen voor te bedenken, maar dat een topschutter amper dertien keer scoorde uit dertig wedstrijden? Dat is wel heel weinig.

Tresoldi topschutter met 13 goals

Gilles De Coster bond de kat de bel aan in 90 Minutes: “Nicolo Tresoldi is topschutter met 13 goals, Christos Tzolis assistenkoning met 13 assists. Dertien goals dat blijft toch heel weinig. Wat zegt dat over de competitie van dit seizoen?”

Filip Joos pikte meteen in: “In principe is dat weinig, inderdaad. Maar als Tresoldi volgend seizoen bij Club Brugge blijft, dan maakt hij er wel twintig of meer denk ik. En Dolberg is weg natuurlijk, dat scheelt ook”, verwees hij naar de pure spits van Anderlecht vorig seizoen.

Rotatiepolitiek en weinig eerste spitsen in Jupiler Pro League?

Ook Tuur Dierckx had er zeker een idee over. Hij merkt op dat er weinig aanvallers zijn die heel veel speelminuten kregen: “Bij Club Brugge hebben ze veel geroteerd bijvoorbeeld. Veel ploegen hebben niet echt een uitgesproken eerste keuze in de spits.”

Ter vergelijking: vorig seizoen maakten Tolu Arokodare en Adriano Bertaccini er – na de play-offs – elk 21, nog een jaartje ervoor Kevin Denkey zelfs 27 uit 38 wedstrijden. Dan is met de Champions’ Play-offs nog op komst een laagterecord nakend – of blijft Tresoldi in topvorm?

