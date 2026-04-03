Van de eigen jeugd van RSC Anderlecht naar ... RB Leipzig: recordtransfer voor paars-wit

Ook in het vrouwenvoetbal gaat steeds meer geld om. In die optiek werd deze week opnieuw een interessante transfer gedaan. Aude Waldbillig gaat haar avontuur verder zetten in het buitenland bij RB Leipzig.

Doelvrouw Aude Waldbillig werd geboren op 2 juni 2007. De piepjonge keepster van RSC Anderlecht moet dus nog negentien worden. Toch heeft ze ondertussen een record gebroken voor paars-wit: die van duurste uitgaande transfer.

Voor niet minder dan 100.000 euro verlaat ze Anderlecht, waar ze vanuit de eigen jeugd in 2023 in de A-kern terecht kwam en tegen Standard haar debuut mocht maken in de Lotto Super League in september 2023.

Toptransfer van Anderlecht naar RB Leipzig

Ze trekt naar het Duitse RB Leipzig, het nummer tien (van de veertien ploegen) in de Duitse Frauen Bundesliga voorlopig dit seizoen. Waldbillig moet dat team aan een plaats hogerop in het klassement gaan helpen.

In het verleden speelde er met Justien Odeurs al eens een keepster met een Anderlechtverleden in Duitsland en ook Diede Lemey lag er een jaartje onder zeil. De jeugdige Red Flame die de voorbije jaren ook op dat gebied stappen heeft gezet kan zo uitkijken naar een nieuw avontuur.

Aude Waldbillig als het schoolvoorbeeld voor Anderlecht

"Deze transfer van een jonge, talentvolle doelvrouw is in de eerste plaats een belangrijke erkenning voor de club. Aude is een schoolvoorbeeld van een speelster die doorgegroeid is vanuit onze jeugdopleiding en na dit seizoen voor een recordbedrag een mooie stap hogerop zet", aldus Dave Mattheus op de webstek van RSC Anderlecht over de topdeal.





"We gunnen haar deze stap van harte. We willen als club blijven professionaliseren en ons businessmodel verder uitbouwen, daar spelen recordtransfers als deze ook een belangrijke rol in. We kijken ernaar uit om de beslissende fase van het seizoen aan te vangen mét Aude en met ambitie."