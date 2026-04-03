Vanhaezebrouck op zijn hoede: "Dan zijn ze meteen uitgeteld voor de titel"

STVV begint op een knappe derde plaats aan de Champions' Play-offs. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie kregen ze wel een tikje van leider Union SG. Wat mogen we van De Kanaries verwachten in de play-offs?

De kloof tussen leider Union SG en STVV op plaats drie is amper vier punten, maar dat kunnen er zaterdag al zeven worden. Dan ontvangen de Brusselaars de Kanaries namelijk in het Dudenpark in Vorst, meteen een belangrijk duel.

Welke rol kan STVV spelen in de Champions' Play-offs?

Op de slotspeeldag van de reguliere competitie verloren de Limburgers in eigen huis kansloos met 1-3 van Union SG. Bovendien moet STVV op speeldag twee meteen Club Brugge ontvangen, opnieuw een belangrijk duel.

Met een 6 op 6 doet STVV plots helemaal mee bovenaan, met een 0 op 6 lijken de Champions' Play-offs al om zeep voor De Kanaries - dan mogen we helemaal spreken van een tweestrijd bovenaan het klassement.

Tweestrijd tussen Club Brugge en Union SG om de titel in Jupiler Pro League?

"Niks dan lof voor het werk van Wouter Vrancken. Maar ze starten op Union en ontvangen vervolgens Club Brugge. Bij nul op zes is STVV meteen uitgeteld", beseft ook Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse voor Het Nieuwsblad.

Dat coach Vrancken nog geen nieuw contract heeft? Dat hoeft niets te betekenen. "Omdat ik denk dat de verstandhouding met de directie oké is. Bij Genk was het op een bepaald moment volledig verzuurd en dat heeft invloed."