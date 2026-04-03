Vanhaezebrouck op zijn hoede: "Dan zijn ze meteen uitgeteld voor de titel"

STVV begint op een knappe derde plaats aan de Champions' Play-offs. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie kregen ze wel een tikje van leider Union SG. Wat mogen we van De Kanaries verwachten in de play-offs?

De kloof tussen leider Union SG en STVV op plaats drie is amper vier punten, maar dat kunnen er zaterdag al zeven worden. Dan ontvangen de Brusselaars de Kanaries namelijk in het Dudenpark in Vorst, meteen een belangrijk duel.

Op de slotspeeldag van de reguliere competitie verloren de Limburgers in eigen huis kansloos met 1-3 van Union SG. Bovendien moet STVV op speeldag twee meteen Club Brugge ontvangen, opnieuw een belangrijk duel.

Met een 6 op 6 doet STVV plots helemaal mee bovenaan, met een 0 op 6 lijken de Champions' Play-offs al om zeep voor De Kanaries - dan mogen we helemaal spreken van een tweestrijd bovenaan het klassement. 

"Niks dan lof voor het werk van Wouter Vrancken. Maar ze starten op Union en ontvangen vervolgens Club Brugge. Bij nul op zes is STVV meteen uitgeteld", beseft ook Hein Vanhaezebrouck in zijn analyse voor Het Nieuwsblad.

Dat coach Vrancken nog geen nieuw contract heeft? Dat hoeft niets te betekenen. "Omdat ik denk dat de verstandhouding met de directie oké is. Bij Genk was het op een bepaald moment volledig verzuurd en dat heeft invloed."

Florucz en Rodriguez terug bij Union, maar Van de Perre niet: David Hubert komt met meer nieuws

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH

