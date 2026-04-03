Vlak voor start play-offs krijgt Zulte Waregem twee stevige tikken te verwerken

Zulte Waregem begint zaterdag als leider aan de Relegation Play-offs, maar krijgt vlak voor de clash met Cercle Brugge ook twee stevige tegenvallers te verwerken in de kern.

De Relegation Play-offs worden dit weekend op gang getrapt. Zulte Waregem opent met een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge en kan op die manier al meteen vier punten uitlopen op de Vereniging.

Zulte Waregem mist Thomas Claes tegen Cercle Brugge

Essevee treedt wel niet op volle sterkte aan. Volgens Het Laatste Nieuws zal de club het zonder Thomas Claes moeten doen op zaterdag. Toch een flinke aderlating voor Zulte Waregem.

De middenvelder heeft een voetblessure opgelopen en moet daarom voor het eerst dit seizoen een wedstrijd aan zich laten voorbijgaan. Claes stond al iedere competitiewedstrijd in de basis dit seizoen.

Einde seizoen voor Emran Soglo?

Verder is er ook slecht nieuws over Emran Soglo. De 20-jarige flankspeler staat al twee wedstrijden aan de kant met een blessure en zal dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie komen. Hij wordt gehuurd van Sturm Graz en heeft zo mogelijk zijn laatste wedstrijd al gespeeld voor Essevee.


Toch twee dompers voor de club vlak voor de start van de Relegation Play-offs. Toch staat Zulte Waregem er goed voor: met 32 punten is het leider in PO3. Zetten ze dit weekend al een grote stap richting het behoud?

