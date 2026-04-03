Yannick Ferrera laat er geen twijfel over bestaan: "Hopen op sportief mirakel"

FCV Dender EH heeft zes wedstrijden om zich sportief proberen te redden via de Relegation Play-offs. En als dat niet lukt, dan kan het nog via de barragewedstrijden tegen de winnaar van de play-offs uit de Challenger Pro League. Drukke tijden op komst.

FCV Dender EH lijkt op weg naar een barragewedstrijd tegen de winnaar van de play-offs in de Challenger Pro League. Wordt dat Beerschot, Lommel, eventueel toch nog Kortrijk of nog een andere ploeg uit de top-6 in 1B? Dat zal nog moeten blijken.

Dender kan zich nog redden dit seizoen

Technisch gezien kan Dender de barragewedstrijd nog ontlopen. Maar mogelijk weten ze op 12 april al dat ze de barragewedstrijden moeten spelen. En dan kan er meteen geschakeld worden en gemikt worden op die barrages.

Eerder liet Yannick Ferrera na de nederlaag tegen KAA Gent op speeldag 30 al optekenen dat hij er vol in gelooft dat het goed kan komen met Dender. "Als we zo blijven spelen, dan zullen we ons redden", klonk het onder meer.

Wedstrijd tegen La Louvière is de eerste kans

Als het even kan, dan wil Dender niet wachten op de barrages en dus toch nog gewoon zes keer proberen te winnen tegen La Louvière, Zulte Waregem en Cercle Brugge. Te beginnen dus met een wedstrijd op paasmaandag tegen De Wolven.



"We moeten erin blijven geloven", aldus Ferrera nu tegen Het Laatste Nieuws. "We moeten hopen op een sportief mirakel en 18 op 18 halen. Als we verliezen in La Louvière, is het gedaan. Na twee matchen, uit tegen de Waalse club en thuis tegen Zulte Waregem, weten we waar we staan."