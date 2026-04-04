🎥 SK Beveren walst over RSCA Futures en breekt waanzinning record in de Challenger Pro League

SK Beveren blijft records breken in de Challenger Pro League. Na de titel en promotie zette de kampioen zaterdag opnieuw een statement neer, met een ruime zege én een historisch doelpuntenaantal.

Wat SK Beveren dit seizoen realiseert in de Challenger Pro League, gaat zonder twijfel de geschiedenisboeken in. De club was al ruim voor het einde van het seizoen zeker van promotie naar de Jupiler Pro League.

Niet lang later werden de Waaslanders ook kampioen in 1B. Met nog twee wedstrijden te gaan heeft de club nu ook een bijzonder indrukwekkende record verbroken, na de match tegen RSCA Futures.

Zaterdag ging Beveren op bezoek bij de U23 van Anderlecht en beleefde het een best makkelijke namiddag. Na vier minuten spelen trof Lennart Mertens een eerste keer raak.

Lokesa verdubbelde de voorsprong en maakte er op slag van rust zelfs al 0-3 van. SK Beveren had er zin in en toonde dat ook na de pauze. Mertens scoorde de 0-4 vanop de stip en kort voor het uur bevestigde Slegers de eindstand: 0-5.

Na de nieuwe zege telt Beveren nu 82 punten in het klassement. De club zit na deze ruime overwinning aan een totaal van 71 doelpunten dit seizoen. Nog nooit deed een ploeg beter in de Challenger Pro League.



