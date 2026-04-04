Steve Colpaert baalt na gelijkspel van Zulte Waregem: "Dat valt moeilijk uit te leggen"

Zulte Waregem is de Relegation Play-offs begonnen met een 2-2-gelijkspel tegen Cercle Brugge. Vooral de zwakke eerste helft bleef Steve Colpaert achteraf dwarszitten, ondanks een sterke reactie na rust.

Vooral voor de rust kon de Vereniging domineren. "De eerste helft was gewoon niet goed genoeg van ons", besefte Zulte Waregem-trainer Steve Colpaert volgen Sporza. "We konden Cercle niet uit verband spelen en misten intensiteit. "

"In de tweede helft hebben we dat wel héél goed kunnen herstellen", gaat Colpaert verder, die wel moeite heeft met het begin van de wedstrijd. "Iedereen was nochtans gewaarschuwd, dus is die mindere start moeilijk uit te leggen."

Essevee maakte een 1-2-achterstand nog goed zo'n kwartier voor het einde, maar kon ook over de Vereniging gaan. Joseph Opoku kreeg een enorme kans voor een leeg doel, maar besloot naast.



"Ik zag die ene kans van Opoku ook wel binnengaan. Hij heeft heel goed gespeeld. Alleen jammer dat we de drie punten niet kunnen thuishouden", besluit Colpaert.