Tanghe zelfs niet in selectie Zulte Waregem: Colpaert legt uit waarom en heeft nieuws over Thomas Claes

Zulte Waregem begint zaterdag aan de Relegation Play-offs met een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge. Voor de aftrap kwam Steve Colpaert al met duidelijkheid over twee afwezigen in zijn kern.

Zulte Waregem neemt het zaterdagnamiddag thuis op tegen Cercle Brugge. In de wedstrijdselectie valt meteen iets op: Anton Tanghe zit niet meer bij de kern van Essevee.

Steve Colpaert schept duidelijkheid over afwezigheid van Anton Tanghe

Om mogelijke geruchten meteen de kop in te drukken, legde coach Steve Colpaert voor de wedstrijd uit wat er aan de hand is met de centrale verdediger. "Anton Tanghe heeft een lichte blessure opgelopen doorheen de week. Daarom zit hij niet in de selectie", zei hij bij DAZN.

Verduidelijking die zeker nodig was. Tanghe was dit seizoen vaak aanvoerder bij Essevee, tot februari. Toen viel de centerback plots uit de basis. Sinds eind januari maakte hij zelfs geen minuten meer. Coach Colpaert ontkent dus dat er meer aan de hand is.

Geruststellende update over Claes

Verder kwam de trainer ook met een update over de geblesseerde Thomas Claes. De middenvelder is er tegen Cercle Brugge voor het eerst niet bij vanwege een voetblessure. Hij stond tijdens iedere wedstrijd van het reguliere seizoen in de basis.

"Met Thomas Claes gaat alles beter", klonk het meteen in een geruststellende update. "Hij zou er de volgende wedstrijden gewoon opnieuw bij moeten zijn", besluit Colpaert.