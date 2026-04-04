'Vincent Kompany wil voormalig Anderlecht-doelman naar München halen als opvolger van Neuer'

Vincent Kompany zou wel eens herenigd kunnen worden met iemand uit zijn Anderlecht-periode. Bayern München overweegt immers om voor Bart Verbruggen te gaan, afhankelijk van het besluit van Manuel Neuer.

De 40-jarige Duitser is al jarenlang de vaste nummer één bij Bayern München, maar het blijft onzeker hoe lang hij nog doorgaat met voetballen. Een deel van de verklaring is het feit dat zijn contract afloopt aan het einde van dit seizoen. Blessures hebben hem al parten gespeeld, waardoor hij dit seizoen nog geen 30 matchen heeft gekeept.

Intern bij Bayern is het besef ook aanwezig dat opvolging noodzakelijk is. Het is logisch dat Kompany graag een ervaren doelman onder de lat wil zien staan. Vorige maand overwoog hij om de 16-jarige Leonard Prescott te laten debuteren in de terugmatch tegen Atalanta Bergamo. Dat was niet nodig: Jones Urbig was nog net op tijd hersteld.

Bayern wil Neuer nog één jaar houden

Bayern zou Neuer nog een contractverlenging voor een jaar willen aanbieden, maar de doelman moet nog beslissen of hij hierop zou ingaan. Volgens TEAMtalk zou er na het treffen met Real Madrid in de Champions League meer duidelijkheid komen en heeft Bayern ook al een voorkeur voor wie Neuer eventueel zou moeten opvolgen.

Als Neuer zou beslissen om zijn handschoenen aan de haak te hangen, dan is Bart Verbruggen de eerste keuze van Kompany en Bayern om hem te vervangen. Dit zou echter tot een domino-effect kunnen leiden in het Engelse voetbal. Verbruggen is momenteel de keeper van Brighton, maar zowel Newcastle als Tottenham willen hem binnenhalen.

Kompany en Verbruggen kennen elkaar al langer

Als ook Bayern concrete interesse vertoont, verkleint de kans van Newcastle en Spurs aanzienlijk om de Nederlander te kunnen strikken. De belangstelling van Kompany komt ook niet uit de lucht vallen. Hij kent Verbruggen nog van bij Anderlecht.