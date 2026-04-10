Anderlecht laat oog vallen op 23-jarige Eredivisie-sensatie

Anderlecht laat oog vallen op 23-jarige Eredivisie-sensatie
RSC Anderlecht heeft zijn oog laten vallen op de 23-jarige Nederlandse flankaanvaller Younes Taha. De winger maakt dit seizoen indruk in de Eredivisie, waar hij op huurbasis uitkomt voor FC Groningen. Taha wordt door de noorderlingen gehuurd van FC Twente, waar hij nog onder contract ligt tot 2027.

De aanvaller, die ook de Marokkaanse nationaliteit bezit, laat sterke cijfers optekenen. In de huidige jaargang was hij al goed voor vier doelpunten en acht assists. Taha kan zowel op de flank als op de positie van aanvallende middenvelder uit de voeten en vertegenwoordigt momenteel een marktwaarde van ongeveer drie miljoen euro.

Anderlecht is niet de enige club die interesse toont. Ook verschillende Duitse clubs volgen zijn prestaties op de voet, wat de concurrentie voor Anderlecht mogelijk stevig maakt. Zijn profiel – technisch vaardig, polyvalent en met groeimarge – past echter perfect binnen het transferbeleid van paars-wit.

Opvallend: het is niet de eerste keer dat een Belgische club aanklopt voor Taha. Twee seizoenen geleden was er al concrete belangstelling van Union SG, maar toen kwam het niet tot een akkoord tussen de betrokken partijen.

Younes Taha staat open voor een transfer naar het buitenland

De speler zelf blijft nuchter onder de toenemende interesse. Hij bevestigt dat er meerdere clubs hem volgen, maar wil zich voorlopig focussen op zijn prestaties bij FC Groningen. Pas na het seizoen wil hij de balans opmaken en beslissen over zijn toekomst.


Hoewel een terugkeer naar FC Twente tot de mogelijkheden behoort, sluit Taha een buitenlands avontuur niet uit. Spanje en de Premier League spreken tot de verbeelding, maar voorlopig ligt zijn focus op een sterk seizoenseinde.

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/04: Taha

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/04: Taha

Mbaye Leye spreekt over wat er gebeurde op Club Brugge en gemiste titel: "Ik moest daar niet eens staan"

Anderlecht vreest voor nog een compleet mislukt transferverhaal: het zit niet in zijn karakter

Antwerp neemt geen risico... Straks ook in België chaos met 'paspoortgate'? Er is een duidelijk verschil

'RSC Anderlecht hakt knoop door en heeft eerste zomertransfer te strikken'

Een déjà-vugevoel: Standard kent zijn tegenstander voor de 1ste oefenmatch van seizoen 2026-2027

Spitslegende Patrick Goots ontkracht de grootste fabel die er over hem bestaat

Topclubs willen hem massaal: Nathan De Cat volgend seizoen nog in het Lotto Park? "Absolute voorwaarde"

Club Brugge moet deze zomer mogelijk op zoek naar niet één, maar twee doelmannen

Heel opvallende transfer voor wereldster Neymar in de maak

FC Barcelona is het beu en dient klacht in bij de UEFA

🎥 20 goals (inclusief gek eigen doelpunt) in dolle Europese avond: welke ploegen mogen nog dromen van de halve finales?

🎥 "Onnozele Hollander": Mark van Bommel rekent af met Paul Gheysens in nog niet vertoonde beelden

Leegloop gaat verder bij Liverpool: meubelstuk neemt afscheid na negen(!) seizoenen

"Interesse van elders": rasechte Buffalo hakt stevige knoop door over toekomst

Waarom Vanaken geen probleem is voor Club Brugge, terwijl leeftijdsgenoot Hazard dat wel is bij Anderlecht

Mooie verrassing (en een teken dat het goed gaat in ons land?): Belgische ref mag naar het WK!

Knoop doorgehakt over Jorthy Mokio: "Overal in Europa kent iedereen zijn talent"

"Mirakelwerker" en "Een genie" - Hoe Philippe Clement zichzelf weer op de radar van topcompetities zette

'RSC Anderlecht slaat toe en haalt piepjonge topschutter weg bij Royal Antwerp FC'

Ex-speler KAA Gent, KV Mechelen en Standard als dé verrassing van Rudi Garcia? Dit zegt hij er zelf over

Vanhaezebrouck prikt naar Leko: "Afleiden van de eigen verantwoordelijkheid?"

Laforge, Visser en D'Hondt krijgen grote verantwoordelijkheid: wie fluit de match van uw favoriete ploeg?

Nu al einde carrière voor Simon Mignolet? Vader Stefaan laat zich uit over hamstringblessure

📷 "Belgen gaan verrassen": NBA-ster Toumani Camara blinkt in opvallend truitje

Met de zegen van Courtois: dit heeft nieuwe nummer 1 28 te zeggen na debuut bij KRC Genk

Sterkhouder valt uit, absolute domper voor Club Brugge: "Titel is weg"

Het verhaal van 2026? Ontsnapt aan de dood na heldendaad, drie maanden later opnieuw op trainingsveld

Hoe Vincent Kompany het coachen van een topclub er makkelijk laat uitzien (en dat eigenlijk ook is)

Heel vervelend probleem voor Oosting en Antwerp: "Hij mag zelfs niet met ons meetrainen"

Officieel oorlog? KAA Gent legt uit en opent drie(!) gerechtelijke procedures tegen Pro League

Troepen van Sven Vermant kennen hun lot: grote meevaller voor Rode Duivels

DONE DEAL: KAA Gent haalt stevig uit en geeft 16-jarige jonge Rode Duivel volmondig de kans

Héél goed nieuws: waarom Justine Vanhaevermaet ontbreekt bij de Red Flames

Winnaar Europa League kan enorme impact hebben voor Anderlecht of Union: dit is waarom

Vandenbempt haalt uit naar KAA Gent: "KV Mechelen kan nu doen wat ze héél graag willen doen"

