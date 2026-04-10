Anderlecht laat oog vallen op 23-jarige Eredivisie-sensatie

RSC Anderlecht heeft zijn oog laten vallen op de 23-jarige Nederlandse flankaanvaller Younes Taha. De winger maakt dit seizoen indruk in de Eredivisie, waar hij op huurbasis uitkomt voor FC Groningen. Taha wordt door de noorderlingen gehuurd van FC Twente, waar hij nog onder contract ligt tot 2027.

De aanvaller, die ook de Marokkaanse nationaliteit bezit, laat sterke cijfers optekenen. In de huidige jaargang was hij al goed voor vier doelpunten en acht assists. Taha kan zowel op de flank als op de positie van aanvallende middenvelder uit de voeten en vertegenwoordigt momenteel een marktwaarde van ongeveer drie miljoen euro.

Anderlecht is niet de enige club die interesse toont. Ook verschillende Duitse clubs volgen zijn prestaties op de voet, wat de concurrentie voor Anderlecht mogelijk stevig maakt. Zijn profiel – technisch vaardig, polyvalent en met groeimarge – past echter perfect binnen het transferbeleid van paars-wit.

Opvallend: het is niet de eerste keer dat een Belgische club aanklopt voor Taha. Twee seizoenen geleden was er al concrete belangstelling van Union SG, maar toen kwam het niet tot een akkoord tussen de betrokken partijen.

Younes Taha staat open voor een transfer naar het buitenland

De speler zelf blijft nuchter onder de toenemende interesse. Hij bevestigt dat er meerdere clubs hem volgen, maar wil zich voorlopig focussen op zijn prestaties bij FC Groningen. Pas na het seizoen wil hij de balans opmaken en beslissen over zijn toekomst.



Hoewel een terugkeer naar FC Twente tot de mogelijkheden behoort, sluit Taha een buitenlands avontuur niet uit. Spanje en de Premier League spreken tot de verbeelding, maar voorlopig ligt zijn focus op een sterk seizoenseinde.