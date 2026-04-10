'RSC Anderlecht hakt knoop door en heeft eerste zomertransfer te strikken'

Minuten bij de A-kern heeft hij nog steeds niet gemaakt, maar het ziet er naar uit dat RSC Anderlecht wel door zal gaan met Mathys Angély. Zien we hem volgend seizoen doorbreken bij de A-kern? Het mag niet uitgesloten worden.

RSC Anderlecht lijkt met de meeste spelers die ze momenteel op huurbasis hebben rondlopen niet te willen doorgaan. En ook van diverse andere contracten willen ze deze zomer als het even kan zo snel mogelijk af geraken.

Mathys Angély wordt de eerste zomertransfer van Anderlecht

Maar er is een uitzondering op de zaak: Mathys Angély. De jongeling wordt sinds deze winter gehuurd van Wolfsburg, met een aankoopoptie in het contract. Bij Wolfsburg ligt hij nog tot juni 2029 onder contract, maar Anderlecht lijkt de optie te willen lichten.

Angély zat al een paar keer op de bank bij de A-kern, maar Jérémy Taravel gunde hem nog geen minuten. Met Diarra, Hey, Kana, Ilic en Sardella heeft de T1 van Anderlecht momenteel genoeg centrale verdedigers ter beschikking voorlopig.

'Optie in huurcontract zal worden gelicht'

Angély zal dus de rest van het seizoen zijn wedstrijden voor de RSCA Futures afwerken, al wil hij zelf graag voor de A-kern uitkomen. Dat zal mogelijk volgend seizoen zijn, want volgens La Dernière Heure zal de optie in zijn huurcontract gelicht worden.



Dat was altijd het plan. Olivier Renard moest afgelopen winter met een beperkt budget werken en kon daardoor nog niet overgaan tot een definitieve aankoop met de jonge centrale verdediger die ook op de linkerflank uit de voeten kan.