Anderlecht lijkt dan toch goud in handen te hebben: "Hij is gemaakt voor grote dingen"
Bij RSC Anderlecht groeit Mihajlo Cvetkovic stilaan uit tot een absolute sleutelspeler. De 19-jarige Serviër combineert sterke prestaties bij paars-wit met een hoofdrol bij de nationale U19, waarmee hij zich plaatste voor het EK.

De aanvaller is niet alleen belangrijk, hij is ook aanvoerder van zijn generatie. “Hij is echt een belangrijke speler voor ons team”, stelt bondscoach Gordan Petric bij La DH. “Als kapitein is hij enorm invloedrijk, zowel door zijn kwaliteiten als door zijn persoonlijkheid.”

Op het veld liet Cvetkovic zich nadrukkelijk zien tijdens het kwalificatietoernooi. “Hij opende de score tegen Engeland en maakte het enige doelpunt tegen Polen”, aldus Petric. “Dat leiderschap heeft hij altijd al gehad, niet alleen op het veld maar ook daarbuiten.”

Ook zijn karakter wordt geroemd. “Hij is een beetje timide, nederig en heel familiaal ingesteld”, klinkt het. “Maar bovenal is hij een goede jongen, iemand die veel geeft aan zijn ploegmaats.”

De lof voor Mihajlo Cvetkovic in eigen land is bijzonder groot

Opvallend is dat Cvetkovic zonder problemen terugkeerde naar de U19, ondanks eerdere selecties bij de A-ploeg. “Iedereen weet dat hij kwaliteit heeft en een speler is van het nationale elftal”, zegt Petric. “Wat hij bij Anderlecht en bij ons toont, bevestigt dat volledig.”

Hoewel hij bij Anderlecht soms op de flank wordt uitgespeeld, ziet zijn bondscoach hem centraal. “Voor mij is hij het meest comfortabel als spits, maar hij kan overal spelen”, legt Petric uit. “Hij leest het spel uitstekend en heeft weinig kansen nodig om te scoren.”

De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen. “Hij gaat de komende periode bewijzen dat hij voorbestemd is om grote dingen te bereiken”, besluit Petric. “Als ik hem moet vergelijken, dan denk ik aan Gerd Müller.”

Cercle Brugge maakt indruk onder nieuwe coach Friis: twee spitsen maken verschil tegen La Louvière

LIVE: Charai kiest voor deze elf bij Westerlo, één wissel bij Standard

16-jarige RSCA Future-aanvaller hoopt op zijn eerste A-ploegminuten

Rode Duivels nog altijd in onzekerheid, al wil FIFA geen rekening houden met een plan B

Wel een heel bijzonder protest van supporters: "Geen worsten en bier!" - En de reden is ook bizar

Wordt hij de oplossing voor het grootste probleem van Anderlecht? "Hij is klaar!"

Arsenal lijdt héél pijnlijke nederlaag en geeft Manchester City hoop

Het is aan Romelu Lukaku zelf: de gedroomde terugkeer die hem een held maakt of nog veel geld verdienen

Drama in Zwitserland: duel met Julien Duranville moet uitgesteld worden

Boskamp spaart Anderlecht niet en vreest nieuw rampscenario

Rode Duivel moet veel geld opleveren en dat scenario lijkt zich nu te voltrekken

Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord

Superster wil terugkeren uit zijn interlandpensioen om op het WK 2026 te spelen

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/04: Epolo

STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

Franse club denkt aan Standard-kapitein Matthieu Epolo: Rouches hopen op 10 miljoen euro

Deschacht is onverbiddelijk voor Anderlecht-speler en geeft hem op: "Dat is te weinig"

LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht

Mario Kohnen legt na eerste match de nadruk op iets anders dan de zege bij Charleroi

KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de JPL: Brecht Dejaegere is duidelijk na promotie

Antwerp verliest opnieuw: dit heeft trainer Joseph Oosting te zeggen

Romelu Lukaku op weg naar verrassend vertrek na clash met Napoli?

Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

Monaco krijgt zware klap te verwerken en Pocognoli wijst naar groot mankement

Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

Historische degradatie in de maak? Tottenham zakt naar de gevarenzone

Pijnlijke avond voor Pocognoli: Monaco al vroeg knock-out in Parijs

Geen normaal leven, wel kostuum en Vanderbiest-time bij KVM: "Ik probeer spelers zo zot als een kruk te maken"

Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

Plots toch weer heel goed nieuws over Rode Duivel Thibaut Courtois

CPL: Beslissing valt in de strijd voor tweede promotieplek na rollercoaster van Beerschot aan de Kehrweg

Antwerp vindt de remedie maar niet en gaat ook in het Zwarte Land onderuit ondanks late penalty

🎥 Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

Brughmans onder de lat en ondertussen stoomt Genk volgend product uit zelfde doelmannenlichting al klaar

2e klasse

 Speeldag 33
Eupen Eupen 3-3 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Seraing Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 20:00 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 Lierse SK Lierse SK
SK Beveren SK Beveren 20:00 KV Kortrijk KV Kortrijk
Francs Borains Francs Borains 20:00 Jong Genk Jong Genk
KAA Gent KAA Gent 12/04 Luik FC Luik FC

