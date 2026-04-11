Anderlecht lijkt dan toch goud in handen te hebben: "Hij is gemaakt voor grote dingen"

Bij RSC Anderlecht groeit Mihajlo Cvetkovic stilaan uit tot een absolute sleutelspeler. De 19-jarige Serviër combineert sterke prestaties bij paars-wit met een hoofdrol bij de nationale U19, waarmee hij zich plaatste voor het EK.

De aanvaller is niet alleen belangrijk, hij is ook aanvoerder van zijn generatie. “Hij is echt een belangrijke speler voor ons team”, stelt bondscoach Gordan Petric bij La DH. “Als kapitein is hij enorm invloedrijk, zowel door zijn kwaliteiten als door zijn persoonlijkheid.”

Op het veld liet Cvetkovic zich nadrukkelijk zien tijdens het kwalificatietoernooi. “Hij opende de score tegen Engeland en maakte het enige doelpunt tegen Polen”, aldus Petric. “Dat leiderschap heeft hij altijd al gehad, niet alleen op het veld maar ook daarbuiten.”

Ook zijn karakter wordt geroemd. “Hij is een beetje timide, nederig en heel familiaal ingesteld”, klinkt het. “Maar bovenal is hij een goede jongen, iemand die veel geeft aan zijn ploegmaats.”

De lof voor Mihajlo Cvetkovic in eigen land is bijzonder groot

Opvallend is dat Cvetkovic zonder problemen terugkeerde naar de U19, ondanks eerdere selecties bij de A-ploeg. “Iedereen weet dat hij kwaliteit heeft en een speler is van het nationale elftal”, zegt Petric. “Wat hij bij Anderlecht en bij ons toont, bevestigt dat volledig.”

Hoewel hij bij Anderlecht soms op de flank wordt uitgespeeld, ziet zijn bondscoach hem centraal. “Voor mij is hij het meest comfortabel als spits, maar hij kan overal spelen”, legt Petric uit. “Hij leest het spel uitstekend en heeft weinig kansen nodig om te scoren.”





De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen. “Hij gaat de komende periode bewijzen dat hij voorbestemd is om grote dingen te bereiken”, besluit Petric. “Als ik hem moet vergelijken, dan denk ik aan Gerd Müller.”