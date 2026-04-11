'Opvallende transfer van Neymar hangt mogelijk af van ... ex-speler Cercle Brugge'

Lorenz Lomme
Neymar wordt in verband gebracht met een opvallende transfer. De Braziliaan zou daarbij de hulp kunnen krijgen van een ex-speler van Cercle Brugge.

Neymar wordt in verband gebracht met een transfer naar de MLS. Daar zou FC Cincinnati zijn oog laten vallen hebben op de Braziliaanse superster van 34.  Transferexpert Ekrem Konur weet dat de club al gesproken heeft met de entourage van Neymar. Maar er is mogelijk een kink in de kabel.

Helpt verkoop Denkey Neymar een transfer?

Alle Designated Player-plekken zijn namelijk al ingevuld bij FC Cincinnati. Dat zijn spelers die meer mogen verdienen dan het salarisplafond van een team toelaat. 

Per ploeg zijn er drie Designated Players toegelaten. Bij Cincinnati zijn die plekken al ingevuld door onder meer Kévin Denkey. We kennen de 25-jarige Togolees uiteraard nog van bij Cercle Brugge, waar hij 66 goals scoorde in 152 duels.

Begin 2025 trok Denkey voor meer dan 15 miljoen euro naar Cincinnati. Hij tekende er een contract tot eind 2028 en was er ondertussen al goed voor 24 goals in 46 duels.

Konur schrijft dat een verkoop van Denkey mogelijk de oplossing kan zijn om Neymar naar Cincinnati te halen. De vraag is echter of Neymar aanvallend momenteel meer kan bijbrengen dan Denkey. Het is afwachten wat Cincinnati daarover denkt.

