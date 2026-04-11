Pijnlijke avond voor Pocognoli: Monaco al vroeg knock-out in Parijs

Monaco is op de 29e speeldag van de Ligue 1 zwaar onderuitgegaan op het veld van Paris FC. De Monegasken werden al vroeg verrast en slaagden er nooit in het tij te keren tegen een bijzonder efficiënt Parijs.

Paris FC heeft vrijdagavond stevig uitgehaald met een duidelijke 4-1-zege tegen AS Monaco. Al in de openingsfase namen de Parijzenaars het heft in handen en profiteerden ze van een compleet mislukte start van de ploeg van Sébastien Pocognoli om snel afstand te nemen.

Jonathan Ikoné opende de score en maakte er later zelfs twee, terwijl ook Ciro Immobile zijn steentje bijdroeg aan het aanvallende spektakel. Bij de rust keek Monaco al tegen een zware 3-1-achterstand aan, nadat het de dominantie en efficiëntie van de tegenstander had moeten ondergaan.

Paul Pogba maakte zijn rentree op het veld

De spelers uit het prinsdom probeerden nog te reageren, onder meer via een doelpunt van Folarin Balogun, maar dat volstond niet om de wedstrijd nieuw leven in te blazen. In de tweede helft maakte Paris FC het helemaal af met een vierde doelpunt, waarmee het zijn overwicht van de hele avond nog eens bevestigde, ondanks de aanpassingen die Sébastien Pocognoli probeerde door te voeren.

Die zware nederlaag betekent een flinke terugslag voor de positieve lijn van Monaco en schaadt ook de ambities in het klassement. Ondanks de opvallende rentree van Paul Pogba, die in de loop van de wedstrijd inviel, blijft Monaco achter met heel wat vragen na een ruim onvoldoende prestatie tegen een indrukwekkend Paris FC.

In het klassement maakt deze nederlaag de situatie van Monaco in de strijd om de Europese plaatsen een stuk moeilijker. De club uit het prinsdom dreigt na deze speeldag terrein te verliezen op zijn rechtstreekse concurrenten, waardoor het seizoensslot nog spannender wordt. De spelers van Sébastien Pocognoli zullen snel moeten reageren als ze in het spoor van de top willen blijven en hun ambities willen behouden.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. PSG PSG 27 63 20 3 4 61-23 38 W W V W W
2. RC Lens RC Lens 28 59 19 2 7 54-27 27 G W V W V
3. Marseille Marseille 29 52 16 4 9 58-38 20 W W V V W
4. Lille OSC Lille OSC 28 50 15 5 8 45-34 11 W G W W W
5. Monaco Monaco 29 49 15 4 10 50-43 7 W W W W V
6. Lyon Lyon 28 48 14 6 8 41-29 12 V G G V G
7. Rennes Rennes 28 47 13 8 7 47-40 7 W W V G W
8. Strasbourg Strasbourg 28 43 12 7 9 46-34 12 G G G W W
9. Lorient Lorient 28 38 9 11 8 38-42 -4 G G W V G
10. Toulouse Toulouse 28 37 10 7 11 39-35 4 V V W W V
11. Stade Brestois Stade Brestois 28 36 10 6 12 37-43 -6 W W V V V
12. Paris FC Paris FC 29 35 8 11 10 37-45 -8 G G W G W
13. Angers Angers 28 33 9 6 13 24-37 -13 V W V V G
14. Le Havre Le Havre 28 28 6 10 12 23-36 -13 V V G V G
15. Nice Nice 28 27 7 6 15 33-55 -22 V V W V V
16. Auxerre Auxerre 28 23 5 8 15 23-37 -14 G G V W G
17. Nantes Nantes 27 18 4 6 17 24-45 -21 W V V V G
18. Metz Metz 29 15 3 6 20 26-63 -37 V V G G V

Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht
08:20

08:20
08:00
07:40
3
07:00
2
06:30
23:00
1
22:44
1
22:00
1
21:40
21:20
21:00
20:20
20:00
3
19:40
19:20
19:00
3
18:30
1
18:00
1
17:40
17:20
17:00
17
16:30
16:00
5
15:30
15:00
14:30
14:00
7
13:30
2
13:00
1
12:40
12:20
1
12:00
2
11:30
11:00
26
10:30
28
10:00
1

Ligue 1

 Speeldag 29
Paris FC Paris FC 4-1 Monaco Monaco
Marseille Marseille 3-1 Metz Metz
Auxerre Auxerre 19:00 Nantes Nantes
Rennes Rennes 21:05 Angers Angers
Toulouse Toulouse 12/04 Lille OSC Lille OSC
Nice Nice 12/04 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 12/04 Lorient Lorient
RC Lens RC Lens 13/05 PSG PSG
Stade Brestois Stade Brestois 13/05 Strasbourg Strasbourg

