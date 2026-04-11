Pijnlijke avond voor Pocognoli: Monaco al vroeg knock-out in Parijs

Monaco is op de 29e speeldag van de Ligue 1 zwaar onderuitgegaan op het veld van Paris FC. De Monegasken werden al vroeg verrast en slaagden er nooit in het tij te keren tegen een bijzonder efficiënt Parijs.

Paris FC heeft vrijdagavond stevig uitgehaald met een duidelijke 4-1-zege tegen AS Monaco. Al in de openingsfase namen de Parijzenaars het heft in handen en profiteerden ze van een compleet mislukte start van de ploeg van Sébastien Pocognoli om snel afstand te nemen.

Jonathan Ikoné opende de score en maakte er later zelfs twee, terwijl ook Ciro Immobile zijn steentje bijdroeg aan het aanvallende spektakel. Bij de rust keek Monaco al tegen een zware 3-1-achterstand aan, nadat het de dominantie en efficiëntie van de tegenstander had moeten ondergaan.

Paul Pogba maakte zijn rentree op het veld

De spelers uit het prinsdom probeerden nog te reageren, onder meer via een doelpunt van Folarin Balogun, maar dat volstond niet om de wedstrijd nieuw leven in te blazen. In de tweede helft maakte Paris FC het helemaal af met een vierde doelpunt, waarmee het zijn overwicht van de hele avond nog eens bevestigde, ondanks de aanpassingen die Sébastien Pocognoli probeerde door te voeren.

Die zware nederlaag betekent een flinke terugslag voor de positieve lijn van Monaco en schaadt ook de ambities in het klassement. Ondanks de opvallende rentree van Paul Pogba, die in de loop van de wedstrijd inviel, blijft Monaco achter met heel wat vragen na een ruim onvoldoende prestatie tegen een indrukwekkend Paris FC.

In het klassement maakt deze nederlaag de situatie van Monaco in de strijd om de Europese plaatsen een stuk moeilijker. De club uit het prinsdom dreigt na deze speeldag terrein te verliezen op zijn rechtstreekse concurrenten, waardoor het seizoensslot nog spannender wordt. De spelers van Sébastien Pocognoli zullen snel moeten reageren als ze in het spoor van de top willen blijven en hun ambities willen behouden.



