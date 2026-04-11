Wel een heel bijzonder protest van supporters: "Geen worsten en bier!" - En de reden is ook bizar

Bij de wedstrijd tussen RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach zal er zaterdagmiddag niet alleen op het veld strijd zijn. Ook naast het veld trekken de supporters van de bezoekers de aandacht met een opvallende actie.

De supportersvereniging van Gladbach roept haar fans op om geen eten of drinken te kopen in het uitvak. “Laat het bier en de worst deze keer achterwege”, klinkt het. Op die manier willen ze vermijden dat er geld naar Leipzig vloeit.

De actie kadert in een breder protest tegen de club uit Leipzig. In Duitsland ligt RB Leipzig al jaren onder vuur omdat het geen traditionele vereniging is, maar werd opgericht door energiedrankgigant Red Bull.

Supporters Mönchengladbach vinden Leipzig geen echte traditieclub en willen hen niet sponsoren

Volgens de supporters is elke euro die naar de club gaat “contraproductief”. “Een ticket kopen is onvermijdelijk om onze ploeg te steunen, maar extra uitgaven vermijden we”, luidt de boodschap van de fanorganisatie.

De controverse rond Leipzig staat niet op zichzelf. Ook clubs als VfL Wolfsburg en Bayer 04 Leverkusen krijgen regelmatig kritiek omwille van hun nauwe banden met grote bedrijven.



Sportief gezien lijkt Leipzig de favoriet. De thuisploeg staat derde in de Bundesliga, terwijl Gladbach zich in de middenmoot bevindt en zelfs nog moet opletten voor de degradatiezone. Toch belooft het, mede door de actie van de fans, een beladen namiddag te worden.