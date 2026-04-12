Historische primeur: eerste vrouwelijke hoofdtrainer in de Bundesliga

Union Berlin schrijft geschiedenis. Na het ontslag van Steffen Baumgart heeft de Duitse club Marie-Louise Eta aangesteld als zijn opvolgster.

Het is een historisch moment, niet alleen voor de Bundesliga maar voor het Europese voetbal. Marie-Louise Eta (34) is de nieuwe trainster van Union Berlin en volgt Steffen Baumgart op, die werd ontslagen na de nederlaag van Union tegen Heidenheim op zaterdag.

Eta was in 2023-2024 al de eerste vrouwelijke assistent-trainer in de geschiedenis van de Bundesliga. Toen nam ze ook al plaats op de bank als hoofdcoach na de schorsing van Nenad Bjelica. Nu zet ze dus een nieuwe stap door de eerste vrouwelijke hoofdtrainer ooit in de Bundesliga te worden.

Nog nooit in een Europese topcompetitie, wel al in lagere reeksen

En niet alleen in de Bundesliga, want Marie-Louise Eta is ook de eerste vrouw die de leiding krijgt over een eerste mannenploeg in een Europese topcompetitie. In Frankrijk was Corinne Diacre bijvoorbeeld wel drie seizoenen trainster van Clermont Foot in de Ligue 2, maar zij schopte het nooit tot de Ligue 1.

Verspreid over Europa zijn er wel voorbeelden in lagere divisies, zoals Carolina Morace in de Serie C of Natasha Orchard-Smith in de vijfde klasse. In België heeft nog nooit een vrouw een professionele mannenploeg getraind.

Marie-Louise Eta werd aangesteld tot het einde van het seizoen, met een duidelijke opdracht: Union Berlin in de Bundesliga houden. De club uit de hoofdstad telt elf punten meer dan eerste degradant VfL Wolfsburg.



