"Ze schijten in hun broek": Anthony Vanden Borre is niet op zijn mondje gevallen in zijn analyse van Arsenal

De thuisnederlaag van Arsenal tegen Bournemouth heeft de strijd om de titel in Engeland weer helemaal opengegooid. Anthony Vanden Borre had zijn eigen woorden om de situatie te beschrijven.

Wat is er aan de hand bij Arsenal? De Gunners verloren zaterdag thuis van AFC Bournemouth en zien daardoor Manchester City weer wat dichter sluipen als City hun twee inhaalwedstrijden wint.

Anthony Vanden Borre, consultant bij PlaySports, vatte de situatie op zijn eigen manier samen: “Ik wil ze niet minachten, maar ze zijn zichzelf aan het ondermijnen”, zegt de voormalige Rode Duivel.

De rest van het panel, in een lachbui, probeert het gesprek vervolgens weer op de rails te krijgen. Anthony Vanden Borre wijst daarna op de rol die Kai Havertz in dit soort situaties moet opnemen: “Hij is iemand die de Champions League heeft gewonnen. Waarom kan hij wat hij zo’n dingen nu niet doet?”, vraagt hij zich af.

Christine Schréder, de journaliste in de studio, antwoordde: “Omdat ze in de competitie veel meer stress hebben”, meent ze. Waarop Vanden Borre reageert: “Ze schijten in hun broek.” Het is moeilijk om de voormalige speler van RSC Anderlecht ongelijk te geven, die in zijn rol als consultant sowieso bekendstaat om zijn directe uitspraken.



Ironisch genoeg beleefde Anthony Vanden Borre ook tegen Arsenal een van de hoogtepunten uit zijn carrière: twee doelpunten in het Emirates Stadium, wat leidde tot een spectaculair 3-3-gelijkspel terwijl Anderlecht met 3-0 achterstond.