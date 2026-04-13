🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af
Foto: © photonews

De ex-doelman van Antwerp, Jean Butez, gaf zondagavond een schitterende assist in de Serie A. Daarmee laat Butez andermaal van zich spreken. Wenkt dan toch nog het WK op termijn? Het laatste woord is nog niet gezegd.

Como nam het zondagavond in de Serie A op tegen Inter. Uiteindelijk trokken de Nerazzurri aan het langste eind met een 3-4-zege, nadat ze eerst nog 2-0 achter stonden.

Vooral de tweede goal van Como sprong in het oog. Niet zozeer omdat Nico Paz (45e) hem maakte, maar omdat het doelpunt voorafgegaan werd door een prachtige uittrap van Jean Butez.

Prachtige assist van Jean Butez

De Franse doelman klemde de bal en trapte vervolgens ver uit richting de voormalige Real Madrid-speler, die het uitstekend afwerkte. Het was meteen de eerste assist van Jean Butez dit seizoen, na 37 competitiewedstrijden.

🎯 | Jean Butez délivre un superbe assist sur un dégagement ! 🏹🧤 #ComoInter pic.twitter.com/BfAyEGT98e

— DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) April 12, 2026



De voormalige doelman van Antwerp heeft zich intussen echt doorgezet bij de club die momenteel vijfde staat in de Serie A. Hij kwam in de winter van 2025 over van de Antwerpse club, waar hij maar liefst 170 wedstrijden speelde.

In Italië staat zijn teller nu op 56 wedstrijden. Hij paste zich razendsnel aan en lijkt er helemaal op zijn plaats, zodanig zelfs dat hij inmiddels genoemd wordt als mogelijke kandidaat-doelman voor een selectie bij de Franse nationale ploeg. Een ondenkbaar scenario voor iemand die in 2020 nog bij RE Mouscron speelde.

Serie A

 Speeldag 32
AS Roma AS Roma 3-0 Pisa Pisa
Torino Torino 2-1 Hellas Verona Hellas Verona
Cagliari Cagliari 1-0 Cremonese Cremonese
AC Milan AC Milan 0-3 Udinese Udinese
Atalanta Atalanta 0-1 Juventus Juventus
Genoa Genoa 2-1 Sassuolo Sassuolo
Parma Parma 1-1 Napoli Napoli
Bologna Bologna 2-0 Lecce Lecce
Como Como 3-4 Inter Milaan Inter Milaan
Fiorentina Fiorentina 20:45 Lazio Lazio

