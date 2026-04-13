Vreselijke tragedie: 20-jarige voetballer door het hoofd geschoten na overval op spelersbus

Vreselijke tragedie: 20-jarige voetballer door het hoofd geschoten na overval op spelersbus
Foto: © photonews
Een dramatisch incident heeft het voetbal in Ghana diep geschokt. Berekum Chelsea werd zondagnacht het slachtoffer van een gewapende overval op de spelersbus, waarbij de twintigjarige Dominic Frimpong om het leven kwam.

De feiten speelden zich af na de competitiewedstrijd tegen Samartex, die eindigde op 1-0. Op de terugweg, tussen Bibiani en Goaso, liep het volledig mis toen de bus van Berekum Chelsea werd tegengehouden door gewapende mannen.

Volgens een eerste reactie van de club werd de weg doelbewust geblokkeerd. Toen de chauffeur probeerde te ontsnappen door achteruit te rijden, openden gemaskerde aanvallers het vuur op het voertuig.

Dominic Frimpong werd doodgeschoten op de spelersbus

Daarbij werd Frimpong dodelijk geraakt, zo melden lokale media. De jonge speler liep een zware verwonding aan het hoofd op en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Na de schietpartij probeerden spelers en staf in paniek te ontkomen door de omliggende struiken in te vluchten. Meerdere inzittenden raakten gewond bij de aanval, al bleef het dodental beperkt tot één slachtoffer.


De voetbalwereld in Ghana reageert aangeslagen op het nieuws. Frimpong, amper 20 jaar oud, laat een diepe leegte achter bij zijn ploeg en familie, terwijl de roep om meer veiligheid rond teams steeds luider klinkt.

Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

16:00
Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

15:30
Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

15:00
4
Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

14:10
3
Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

14:00
Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over deze tactische keuze

Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over deze tactische keuze

13:30
1
Rode Duivel ziet optie van 46 (!) miljoen gelicht, maar... club wil zo snel mogelijk van hem af

Rode Duivel ziet optie van 46 (!) miljoen gelicht, maar... club wil zo snel mogelijk van hem af

12:40
4
Manchester City maakt Chelsea belachelijk en maakt nog kans op de titel: Doku spreekt

Manchester City maakt Chelsea belachelijk en maakt nog kans op de titel: Doku spreekt

12:21
Marc Degryse ziet Ivan Leko groot risico nemen: "Dan stond hij in de vuurlinie"

Marc Degryse ziet Ivan Leko groot risico nemen: "Dan stond hij in de vuurlinie"

12:00
Anderlecht, Union SG en Club Brugge, maar ook Essevee, Cercle en OH Leuven leveren sterren van het weekend af Analyse

Anderlecht, Union SG en Club Brugge, maar ook Essevee, Cercle en OH Leuven leveren sterren van het weekend af

11:40
1
"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

11:20
15
"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

11:00
1
🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

10:31
"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

10:00
1
Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

09:30
Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

09:00
4
Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

08:40
4
Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

08:20
2
Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

08:00
5
Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

07:40
2
Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof"

Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof"

07:20
2
Hij droomt van het WK, maar hoort Mika Godts thuis bij de Rode Duivels?

Hij droomt van het WK, maar hoort Mika Godts thuis bij de Rode Duivels?

07:00
Primeur voor Union: "Natuurlijk hebben we het erover gehad in de kleedkamer"

Primeur voor Union: "Natuurlijk hebben we het erover gehad in de kleedkamer"

06:30
Adriano Bertaccini opgelucht, maar hij heeft ook iets te vertellen over zijn invallersstatuut Reactie

Adriano Bertaccini opgelucht, maar hij heeft ook iets te vertellen over zijn invallersstatuut

06:00
2
AA Gent-spelers weten waar het misliep op Anderlecht: "Pijnlijk" en "Ik snap de supporters" Reactie

AA Gent-spelers weten waar het misliep op Anderlecht: "Pijnlijk" en "Ik snap de supporters"

23:30
6
Geen finale tegen Eupen nodig: RFC Luik verzekert zich van een plek in de Play-offs!

Geen finale tegen Eupen nodig: RFC Luik verzekert zich van een plek in de Play-offs!

23:00
🎥 Ook in Mechelen vierden ze Wout van Aert op het grote scherm

🎥 Ook in Mechelen vierden ze Wout van Aert op het grote scherm

22:45
2
Rik De Mil wil Gent-supporters op iets wijzen nadat ze spelers hard aanpakten: "Dat moet lang geleden zijn" Reactie

Rik De Mil wil Gent-supporters op iets wijzen nadat ze spelers hard aanpakten: "Dat moet lang geleden zijn"

22:00
15
Felice Mazzu geeft uitleg over keeperskwestie bij OHL: "We hebben met beiden een gesprek gehad"

Felice Mazzu geeft uitleg over keeperskwestie bij OHL: "We hebben met beiden een gesprek gehad"

22:30
Jérémy Taravel blijft enorm positief: "De eerste helft was zo slecht niet" Reactie

Jérémy Taravel blijft enorm positief: "De eerste helft was zo slecht niet"

21:31
5
🎥 Kreeg Gent een terechte strafschop tegen Anderlecht?

🎥 Kreeg Gent een terechte strafschop tegen Anderlecht?

21:40
7
🎥 Zoals op een Londense boulevard: Jérémy Doku zet Chelsea te kijk

🎥 Zoals op een Londense boulevard: Jérémy Doku zet Chelsea te kijk

21:20
🎥 Een doelpunt met een viering die iedereen ontroerde: Thomas Meunier beslissend voor Lille

🎥 Een doelpunt met een viering die iedereen ontroerde: Thomas Meunier beslissend voor Lille

21:00
1
Anderlecht pleegt kleine hold up in eigen stadion: Kanga gaat niet goed slapen

Anderlecht pleegt kleine hold up in eigen stadion: Kanga gaat niet goed slapen

20:29
Nicky Hayen vindt opmerkelijk excuus voor zwakke partij tegen OHL

Nicky Hayen vindt opmerkelijk excuus voor zwakke partij tegen OHL

20:30
🎥 Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat

🎥 Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat

19:40
9

Meer nieuws

