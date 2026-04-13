Vreselijke tragedie: 20-jarige voetballer door het hoofd geschoten na overval op spelersbus

Een dramatisch incident heeft het voetbal in Ghana diep geschokt. Berekum Chelsea werd zondagnacht het slachtoffer van een gewapende overval op de spelersbus, waarbij de twintigjarige Dominic Frimpong om het leven kwam.

De feiten speelden zich af na de competitiewedstrijd tegen Samartex, die eindigde op 1-0. Op de terugweg, tussen Bibiani en Goaso, liep het volledig mis toen de bus van Berekum Chelsea werd tegengehouden door gewapende mannen.

Volgens een eerste reactie van de club werd de weg doelbewust geblokkeerd. Toen de chauffeur probeerde te ontsnappen door achteruit te rijden, openden gemaskerde aanvallers het vuur op het voertuig.

Dominic Frimpong werd doodgeschoten op de spelersbus

Daarbij werd Frimpong dodelijk geraakt, zo melden lokale media. De jonge speler liep een zware verwonding aan het hoofd op en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Na de schietpartij probeerden spelers en staf in paniek te ontkomen door de omliggende struiken in te vluchten. Meerdere inzittenden raakten gewond bij de aanval, al bleef het dodental beperkt tot één slachtoffer.



De voetbalwereld in Ghana reageert aangeslagen op het nieuws. Frimpong, amper 20 jaar oud, laat een diepe leegte achter bij zijn ploeg en familie, terwijl de roep om meer veiligheid rond teams steeds luider klinkt.