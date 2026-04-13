Zoon van voormalige speler van Club Brugge en Lokeren droomt groots na debuut

Dender lijkt zo goed als zeker veroordeeld tot de barrages na de nederlaag tegen Zulte Waregem. Voor deze speler werd het wel een onvergetelijk duel.

Dender kampt met een overvolle ziekenboeg. Daardoor krijgen enkele youngsters hun kans. Victoir Lembi (20) is een van hen. De zoon van voormalige Lokeren- en Club Brugge-speler Nzelo Lemi mocht debuteren tegen Essevee.

Lembi wil nog veel spelen dit seizoen

"Mijn vader volgt elke match van mij", verklapt Lembi bij Het Laatste Nieuws. "Zelf heb ik hem niet echt weten voetballen. In zijn beste periode was ik te klein om dat te beseffen. Ik was vier jaar als hij gestopt is met voetballen."

"Zelf ben ik zeer gelovig. Dat helpt me bij mijn voetbalcarrière. Ik ben bij Dender sedert vorig seizoen en ik heb al veel progressie gemaakt", vindt Lembi. Zijn debuut smaakt alvast naar meer.

"Dit waren mijn eerste speelminuten en ik hoop er dit seizoen nog zo veel mogelijk te maken. Het behoud zal via de barragematchen met de tweedeklasser moeten gebeuren, maar ik geloof er sterk in dat we dat kunnen realiseren."

Ook Nathan Rôdes blijft strijdvaardig bij Dender, dat negen punten minder heeft dan La Louvière met nog vier matchen voor de boeg. Op de volgende speeldag ontvangt Dender Cercle Brugge.