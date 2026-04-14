Manchester City, Manchester United én Arsenal willen Sandro Tonali: 'Newcastle United plakt dit héél duidelijke bedrag op Italiaan'

Manchester City, Manchester United én Arsenal FC hebben eenzelfde speler in het vizier. En die speler mag bovendien vertrekken bij zijn huidige club. Al zal het wel een duit kosten.

Manchester City, Manchester United en Arsenal FC hebben de pijlen op Sandro Tonali gericht. Meer zelfs: de eerste contacten met (de entourage) van de speler zijn reeds gelegd.

En dat geldt voor zowel The Citizens, The Red Devils als The Gunners. De reden? De speler wil een stap hogerop zetten én ook Newcastle United is bereid om mee te werken.

Newcastle United wil meewerken aan transfer van Sandro Tonali...

The Magpies betaalden in 2023 een slordige zestig miljoen euro om Tonali weg te halen bij AC Milan. De 32-voudig Italiaans international was destijds dé eerste versterking na de overname van Newcastle.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Tonali ondertussen op tachtig miljoen euro. Al speelt de wet van vraag en aanbod uiteraard mee. Voor dat bedrag is de Italiaanse middenvelder niét op te halen.

... als de absolute jackpot betaald zal worden!



Newcastle communiceert héél duidelijk naar de geïnteresseerde clubs. Tonali is te koop voor honderd miljoen euro. Dat weten de Engelse media. Voor een lager bedrag worden de concrete onderhandelingen zelfs niet opgestart.