Manchester City, Manchester United én Arsenal willen Sandro Tonali: 'Newcastle United plakt dit héél duidelijke bedrag op Italiaan'

Manchester City, Manchester United én Arsenal FC hebben eenzelfde speler in het vizier. En die speler mag bovendien vertrekken bij zijn huidige club. Al zal het wel een duit kosten.

Manchester City, Manchester United en Arsenal FC hebben de pijlen op Sandro Tonali gericht. Meer zelfs: de eerste contacten met (de entourage) van de speler zijn reeds gelegd.

En dat geldt voor zowel The Citizens, The Red Devils als The Gunners. De reden? De speler wil een stap hogerop zetten én ook Newcastle United is bereid om mee te werken.

Newcastle United wil meewerken aan transfer van Sandro Tonali...

The Magpies betaalden in 2023 een slordige zestig miljoen euro om Tonali weg te halen bij AC Milan. De 32-voudig Italiaans international was destijds dé eerste versterking na de overname van Newcastle.

Transfermarkt schat de marktwaarde van Tonali ondertussen op tachtig miljoen euro. Al speelt de wet van vraag en aanbod uiteraard mee. Voor dat bedrag is de Italiaanse middenvelder niét op te halen.

... als de absolute jackpot betaald zal worden!


Newcastle communiceert héél duidelijk naar de geïnteresseerde clubs. Tonali is te koop voor honderd miljoen euro. Dat weten de Engelse media. Voor een lager bedrag worden de concrete onderhandelingen zelfs niet opgestart.

Meer nieuws

Is deze Nederlandse international hét koopje van de zomer? Premier League-topclubs staan in de rij

20:20
Achtergrond bij een héél opmerkelijke transferconstructie: Hoe RB Leipzig profiteerde van Italiaanse paniek en Openda voor héél véél geld kon slijten

21:00
Binnenkort nog meer doelpunten met een Brits randje? 'Kompany wil deze aanvaller naar Bayern München halen'

19:20
1
Vincent Kompany blikt met héél véél respect voor Real Madrid vooruit naar cruciaal duel

20:00
Aurelio De Laurentiis beslist, Anderlecht droomt: 'Napoli wil af van (loon van) Romelu Lukaku én laat Rode Duivel gratis vertrekken'

19:40
Maesschalck spreekt na de storm over Romelu Lukaku: "Hij was dat beu"

19:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/04: Dibango

18:02
Ondanks contractverlenging: dit wordt één van de heetste transferdossiers deze zomer in België Analyse

18:40
2
Vanhaezebrouck laat niets heel na STVV - Club Brugge: "Amerikaanse politieagent op een kruispunt"

18:20
1
'Standard laat oog vallen op bijzondere linksachter'

18:02
Opvolger Tresoldi? 'Club Brugge wil target wegkapen voor neus Anderlecht'

17:40
Marc Brys of Tom Saintfiet? De keuze is gevallen in Ghana

17:20
Mist Bruggeling het WK? "Als hij zijn niveau had door kunnen trekken ..."

17:00
2
"Anders krijgen we op onze kop": Lardot tevreden over arbitrage in Standard - Westerlo en Anderlecht - Gent

16:30
"Hij werd vernederd": ligt Dodi Lukebakio overhoop met José Mourinho?

16:00
25 miljoen euro? 'Drie teams uit Premier League willen verrassende speler wegplukken bij Genk'

15:30
3
Terug naar een BeNe-Liga? 'Nederland werd al gepolst'

15:00
Voortbestaan Belgische profclub wordt in de volgende dagen beslist (en het ziet er niet goed uit) Analyse

14:40
5
Miljoenentransfer op komst? 'Club Brugge heeft verdediger op het oog, maar die gaat wat kosten'

14:20
3
📷 "Ons kleine meisje, gestuurd door onze jongen vanuit de hemel": pakkende boodschap van Casper Nielsen

14:00
Hein Vanhaezebrouck maakt Anderlecht af: "Als je die kern bekijkt ..."

13:30
4
Discussie binnen Anderlecht over 2 spelers, maar weeral... de taak van de sportief directeur (die er niet is)

13:28
🎥 De grinta van Vetlesen, de klasse-actie van Vanaken voor Diakhon: aftermovie Club Brugge vertelt heel veel

13:00
Dilemma voor Anderlecht: verkopen voor tien miljoen euro (of meer), of eindelijk een kans geven?

12:40
Door Anderlecht uitgeleende topaankoop heeft al geen zin meer om terug te keren

12:20
Topclub wil deal rond Stankovic gebruiken om nog tweede dossier bij Club Brugge af te werken

12:00
3
Dilemma bij Anderlecht: Taravel weet wie De Cat moet vervangen, maar... situatie maakt het ingewikkeld

11:40
4
🎥 Senne Lammens zwaar aangepakt door zijn eigen kapitein (en niet omwille van de tegengoals)

10:00
4
Opvallende anekdote over Dries Mertens en masseur: luxueus cadeau geweigerd

11:20
Zou hij al spijt hebben? Ex-OHL-coach Oscar Garcia is "zeer ontevreden" over Kasper Dolberg bij Ajax

11:00
9
Was dit de voorbode van het vertrek van Wouter Vrancken bij STVV?

10:30
10
Overtreding die Tottenham-speler maanden in de ziekenboeg doet belanden: "Dom en schandalig"

09:00
2
Slecht nieuws voor Rode Duivels: Napoli heeft harde beslissing over Romelu Lukaku genomen

09:30
9
Was de strafschop die Club Brugge kreeg wel terecht? Lardot velt zijn oordeel

08:40
23
KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest geeft inkijk in zijn woelige jeugd: "Zelfs een moord gezien"

08:20
1
Straffe kost! De speech van Ivan Leko die de ommekeer tegen STVV inluidde

08:00

