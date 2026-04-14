Marc Brys of Tom Saintfiet? De keuze is gevallen in Ghana

Marc Brys en Tom Saintfiet waren bij de namen die genoemd werden bij Ghana om Otto Addo op te volgen, die na een nederlaag in een oefenmatch tijdens de vorige interlandbreak ontslagen werd. Maar uiteindelijk zal Carlos Queiroz de Black Stars coachen.

Ghana heeft voor een verrassing gezorgd door afscheid te nemen van zijn bondscoach, Otto Addo, twee maanden voor het WK na een nederlaag in een oefeninterland tegen Duitsland (2-1) in Stuttgart. Het was de vierde nederlaag op rij voor The Black Stars.

Twee Belgen werden genoemd bij Ghana

Als opvolger werden verschillende namen genoemd, onder wie twee Belgen: Marc Brys, de voormalige bondscoach van Kameroen (en officieel nog altijd onder contract bij de Kameroense overheid!), en Tom Saintfiet, de bondscoach van Mali.

Er had dus komende zomer op het WK nog een Belg op de bank kunnen zitten, naast Hugo Broos die Zuid-Afrika zal leiden. Maar zover komt het niet: de nieuwe bondscoach van Ghana is Carlos Queiroz (73), een echte grootheid.

Carlos Queiroz bondscoach van Ghana

De Portugees heeft al vijf WK-deelnames als bondscoach op zijn palmares: één met Zuid-Afrika (2002), één met Portugal (2010) en drie met Iran (2014, 2018 en 2022). Hij leidde ook de nationale ploegen van Egypte, Japan, Qatar en recenter Oman. In het clubvoetbal was Carlos Queiroz bovendien coach bij Manchester United en Real Madrid.



Ghana is ingedeeld in groep L met Panama, Engeland en Kroatië. Een stevige poule waaruit The Black Stars willen doorstoten, nadat ze in 2014 en 2022 al in de groepsfase strandden. Het beste WK-resultaat van Ghana dateert van 2010, met de omstreden uitschakeling in de kwartfinale tegen Uruguay.