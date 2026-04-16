'Arne Slot wil Mohamed Salah vervangen door oude Feyenoord-bekende'

Liverpool draait een grijs seizoen. De Reds nemen na dit seizoen afscheid van Mohamed Salah en dus wil Arne Slot er versterking bij in het aanvallende compartiment.

Liverpool werd eergisteren kansloos uitgeschakeld in de kwartfinales van de Champions League. Het verloor na de heenwedstrijd ook de terugwedstrijd met 2-0 van titelverdediger PSG.

Mohamed Salah kwam de onfortuinlijke Hugo Ekitike aflossen in de eerste helft, maar ook de Egyptenaar kon de uitschakeling niet voorkomen. Salah neemt aan het einde van het seizoen afscheid van Liverpool na bijna tien jaar bij de club en talloze prijzen.

Paixão naar Liverpool?

Volgens Ekrem Konur wil Arne Slot oude bekende Igor Paixão (Olympique Marseille) nu naar Liverpool halen. De twee werkten samen bij Feyenoord, waardoor Slot de kwaliteiten van de Braziliaan uitstekend kan inschatten.

Volges Konur zou Marseille tot 60 miljoen euro kunnen vragen voor de speler. Paixão heeft nog een contract tot midden 2030 bij OM en moet volgens Transfermarkt 35 miljoen euro kosten.

Paixão was dit seizoen al goed voor 12 goals en 7 assists in 38 wedstrijden. Bij Feyenoord tekende hij voor 39 goals en 29 assists in 129 wedstrijden. In Brazilië speelde hij voor Coritiba FC en Londrina-PR.



