Internazionale FC drukt het gaspedaal in voor Mandela Keita. De Italiaanse topclub is vastberaden om de éénvoudig Rode Duivel komende zomer naar Milaan te halen.

Internazionale FC volgt de prestaties van Mandela Keita al langer op de voet. De 23-jarige middenvelder is sinds zijn overstap van Antwerp FC naar Parma Calcio 1913 helemaal ontbolsterd in de Serie A.

De Italiaanse media weten dat Inter de concurrentie wil aftroeven door kort op de bal te spelen. De gesprekken tussen I Nerazzurri en Parma zijn inmiddels opgestart.

Internazionale FC speelt het kortst op de bal

En dat is niets te vroeg. Keita wordt gevolgd door een resem (sub)topclubs. SSC Napoli, AC Milan, Sevilla FC, Aston Villa, Tottenham Hotspur, Brentford FC én Galatasaray SK informeerde de voorbije maanden al naar de voorwaarden.

Keita verkiest een verlengd verblijf in De Laars. Anno 2026 zijn er weinig clubs die betere papieren - sportief én financieel - kunnen voorleggen dat Inter.

Mandela Keita wil in Serie A blijven



Voor de volledigheid: Transfermarkt schat de marktwaarde van Keita op achttien miljoen euro. De 23-jarige Leuvenaar heeft een contract tot medio 2029 in Parma. Hij moet zo'n twintig miljoen euro kosten.