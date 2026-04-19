🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

Hugo Cuypers is terug na een lichte blessure en vierde dat meteen met twee nieuwe doelpunten. Mag hij nog hopen op een selectie voor het WK?

Enkele weken geleden maakte Hugo Cuypers (29) de balans op van zijn kansen op een WK-selectie voor 2026. Hij bleef realistisch en besefte goed dat op het laatste moment nog in de groep raken eerder uitzonderlijk is, maar hij wees wel op een interessant detail: voor het eerst maakte hij deel uit van de voorselectie van Rudi Garcia.

En dat is niet onlogisch, want Cuypers blijft aan de lopende band scoren. De voormalige spits van KV Mechelen en KAA Gent zat voor zijn lichte blessure begin deze maand al aan vier doelpunten in vier wedstrijden. Na zijn terugkeer vierde hij dat meteen… met een brace.

Kan Hugo Cuypers Rudi Garcia overtuigen?

Tegen FC Cincinnati, de ploeg van Kevin Denkey (die afwezig was), maakte Cuypers twee van de drie doelpunten van zijn team in een spectaculaire 3-3. De derde treffer van Chicago kwam vanop de stip en werd gescoord door Philipp Zinckernagel, ex-Standard en ex-Club Brugge.

Dat brengt Hugo Cuypers dit MLS-seizoen op 6 doelpunten in 5 wedstrijden. Daarmee staat hij op amper één treffer van Lionel Messi in het topschuttersklassement, al speelde de Argentijn wel al 7 matchen. Straf materiaal dus. Maar volstaat dat ook om Garcia te overtuigen?

De situatie rond Romelu Lukaku, de twijfels over Loïs Openda en het feit dat Lucas Stassin "slechts" in de Ligue 2 speelt en bij zijn eerste selectie niet meteen overdonderde, maken dat er op zijn minst een klein beetje hoop mag zijn.