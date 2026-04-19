🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

Brandon Morren
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Hugo Cuypers is terug na een lichte blessure en vierde dat meteen met twee nieuwe doelpunten. Mag hij nog hopen op een selectie voor het WK?

Enkele weken geleden maakte Hugo Cuypers (29) de balans op van zijn kansen op een WK-selectie voor 2026. Hij bleef realistisch en besefte goed dat op het laatste moment nog in de groep raken eerder uitzonderlijk is, maar hij wees wel op een interessant detail: voor het eerst maakte hij deel uit van de voorselectie van Rudi Garcia.

En dat is niet onlogisch, want Cuypers blijft aan de lopende band scoren. De voormalige spits van KV Mechelen en KAA Gent zat voor zijn lichte blessure begin deze maand al aan vier doelpunten in vier wedstrijden. Na zijn terugkeer vierde hij dat meteen… met een brace.

Kan Hugo Cuypers Rudi Garcia overtuigen?

Tegen FC Cincinnati, de ploeg van Kevin Denkey (die afwezig was), maakte Cuypers twee van de drie doelpunten van zijn team in een spectaculaire 3-3. De derde treffer van Chicago kwam vanop de stip en werd gescoord door Philipp Zinckernagel, ex-Standard en ex-Club Brugge.

Dat brengt Hugo Cuypers dit MLS-seizoen op 6 doelpunten in 5 wedstrijden. Daarmee staat hij op amper één treffer van Lionel Messi in het topschuttersklassement, al speelde de Argentijn wel al 7 matchen. Straf materiaal dus. Maar volstaat dat ook om Garcia te overtuigen?

De situatie rond Romelu Lukaku, de twijfels over Loïs Openda en het feit dat Lucas Stassin "slechts" in de Ligue 2 speelt en bij zijn eerste selectie niet meteen overdonderde, maken dat er op zijn minst een klein beetje hoop mag zijn.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Major League Soccer
Major League Soccer Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Chicago Fire
FC Cincinnati
Hugo Cuypers

Meer nieuws

Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

12:00
LIVE: KAA Gent en STVV hebben punten nodig: "Misschien de best voetballende ploeg van het land"

11:25
🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt Reactie

11:15
LIVE: Blijft Club Brugge ongeslagen in het Dudenpark? "Nog twee procent belangrijker"

11:13
Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

11:30
Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

11:00
Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

10:30
Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

10:00
Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

09:30
12
Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

09:02
Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

08:40
1
Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

08:21
1
🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe Reactie

07:20
3
Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

07:00
'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

06:30
Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel" Reactie

23:51
2
Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo Reactie

23:40
Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

22:51
De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

23:00
Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

22:30
2
Hayen haalt opgelucht adem na nieuwe overwinning: "Dit moet de standaard worden" Reactie

21:55
El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen" Reactie

21:42
1
Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

22:00
2
Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï Reactie

21:20
Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

21:40
Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

21:20
Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie"

21:00
1
Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

20:20
Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

20:14
Zuur resultaat voor Napoli en vervangen De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

20:30
'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

20:00
🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

19:30
'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

19:00
Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

18:30
Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

17:56
Kan deze aanvaller nog een rol spelen bij Anderlecht? "Er zijn geen profielen zoals hij in de ploeg"

18:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Major League Soccer

 Speeldag 8
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 3-0 Sporting Kansas City Sporting Kansas City
Toronto FC Toronto FC 3-3 Austin FC Austin FC
CF Montreal CF Montreal 4-1 New York Red Bulls New York Red Bulls
Colorado Rapids Colorado Rapids 2-3 Inter Miami CF Inter Miami CF
New York City FC New York City FC 1-2 Charlotte FC Charlotte FC
Philadelphia Union Philadelphia Union 0-0 D.C. United D.C. United
FC Cincinnati FC Cincinnati 3-3 Chicago Fire Chicago Fire
Orlando City Orlando City 0-1 Houston Dynamo Houston Dynamo
Atlanta United FC Atlanta United FC 0-2 Nashville SC Nashville SC
New England Revolution New England Revolution 2-1 Columbus Crew Columbus Crew
FC Dallas FC Dallas 2-2 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
Minnesota United Minnesota United 2-0 Portland Timbers Portland Timbers
Seattle Sounders Seattle Sounders 4-1 St. Louis City St. Louis City
Real Salt Lake Real Salt Lake 4-2 San Diego Zest FC San Diego Zest FC
Los Angeles FC Los Angeles FC 20/04 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden" rinus michels rinus michels over Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel" azizi azizi over Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe .. .. over Union SG - Club Brugge: - TIGERMANIA TIGERMANIA over Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..." pief pief over Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge' RememberLierse RememberLierse over Marc Degryse ziet groot verschil tussen Club Brugge en Union TIGERMANIA TIGERMANIA over Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof Mijn-Terril Mijn-Terril over El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen" See you Essevee See you Essevee over DONE DEAL: Zulte Waregem neemt afscheid van Jelle Vossen ... en nóg vier spelers, waaronder aanstormend talent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved