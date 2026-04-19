Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

Brandon Morren
Manchester United heeft zondag gewonnen op het veld van Chelsea. De Blues drukten, misten kansen en botsten op een sterke Senne Lammens, terwijl de Red Devils wel efficiënt toesloegen.

Manchester United is gaan winnen op het veld van Chelsea. De Blues kregen kansen, maar United was doeltreffender. Matheus Cunha profiteerde van een perfecte assist van Bruno Fernandes om het enige doelpunt van de match te maken. Een perfecte hold-up waardoor de Red Devils met de zege huiswaarts keren.

Het geluk zat niet aan de kant van Chelsea. Delap knalde op de lat en even later bracht ook de paal redding voor Manchester. De Blues bleven de hele match drukken, maar ze waren te slordig voor doel om gelijk te maken.

Bruno Fernandes feliciteerde zijn ploegmaats na de match. "Mazraoui was uitstekend. Ayden Heaven stond er heel stevig. De defensie was geweldig, net als Senne Lammens."

De Belgische muur

Lammens deed verschillende belangrijke reddingen en verhinderde zo dat Chelsea terug in de match kwam. Hij maakte het verschil tegenover de aanvallers van de tegenstander. Zijn prestatie leverde hem op verschillende apps de beste quotering op, bijvoorbeeld 8,1 op 10 bij FotMob.


Voor Chelsea is het crisis, met een vierde nederlaag op rij. Vast op de zesde plaats verliest de club zo goed als alle hoop om zich te plaatsen voor de volgende Champions League.

