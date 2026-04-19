Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester United heeft zaterdag met veel meeval gewonnen op het veld van Chelsea. De Londenaars domineerden bijna de hele wedstrijd, maar botsten op een stevig blok én een sterke Senne Lammens.

Manchester United heeft zaterdag een gevleide driepunter gepakt op het veld van Chelsea. De Red Devils pleegden een hold up op het veld van de Londense club en wonnen met het kleinste verschil: het werd 0-1.

Chelsea had veel meer balbezit (bijna 20 procent meer) en verzamelde liefst 17 schoten meer dan zijn tegenstander, maar kreeg uiteindelijk wel een harde les in efficiëntie. United had genoeg aan één schot op doel en een ferme portie geluk.

Senne Lammens beseft dat geluk ook kant van United koos

"Natuurlijk moet het soms ook wat meezitten", vertelde Senne Lammens na afloop bij Play Sports. "Al dwing je dat geluk ergens ook zelf af." De thuisploeg besloot maar liefst drie keer op het doelhout.

"Vandaag hebben we keihard geknokt om de nul te houden, dus misschien hebben we het ook gewoon verdiend. Maar ik mag mijn paal en de lat toch wel bedanken", beseft de Belgische doelman.

Lees ook... Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof
"We staan er inderdaad goed voor, maar nu moeten we daar thuis ook een vervolg aan breien", zegt Lammens nog na de eerste clean sheet op verplaatsing van United dit seizoen. "We willen zo snel mogelijk volledige zekerheid."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester United
Chelsea
Senne Lammens

Meer nieuws

Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

08:21
1
🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

12:30
Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

12:00
LIVE: KAA Gent en STVV hebben punten nodig: "Misschien de best voetballende ploeg van het land"

11:25
🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt Reactie

11:15
LIVE: Blijft Club Brugge ongeslagen in het Dudenpark? "Nog twee procent belangrijker"

11:13
Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

11:30
Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

11:00
Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

10:30
Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

09:30
12
Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

09:02
Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

08:40
1
🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe Reactie

07:20
3
Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

07:00
'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

06:30
Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel" Reactie

23:51
2
Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo Reactie

23:40
De miserie blijft maar duren: Tottenham geeft zege compléét uit handen tegen Brighton

23:00
Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

22:51
Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..."

22:30
2
Hayen haalt opgelucht adem na nieuwe overwinning: "Dit moet de standaard worden" Reactie

21:55
El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen" Reactie

21:42
1
Joseph Oosting ziet "heel prettig" extra pigment aan eerste play-offzege van Antwerp

22:00
2
Eerste nederlaag en niet meer aan de leiding? "Niets gebeurd", volgens Westerlo-trainer Charaï Reactie

21:20
Stevige domper voor Anderlecht: deze speler gaat erbij zitten tegen KVM en moet geblesseerd naar de kant

21:40
Sterkhouder Club Brugge ziet gitzwarte keerzijde aan het bestaan als prof

21:20
Stijn Stijnen prijst Patro Eisden-speler de Jupiler Pro League in: "Hij is 1A-materiaal, zonder discussie"

21:00
1
'Noah Sadiki is grof wild in de Premier League, maar deze topclub heeft een dikke streep voor'

20:00
Charleroi en Standard maakten er een pittige Waalse derby van, maar ...

20:20
Racing Genk blijft ongeslagen en wipt dankzij El Ouahdi opnieuw over Westerlo in Europe Play Offs

20:14
Zuur resultaat voor Napoli en vervangen De Bruyne, Dortmund helpt Bayern bij het klaarzetten van de champagne

20:30
🎥 Óngezien: tegenstander van Matteo Dams wordt gek en schopt hulpverlener in Aziatische Champions League

19:30
'Union droomt opnieuw van miljoenentransfer: clubs uit Bundesliga, Serie A én Premier League in de rij'

19:00
Club Brugge maakt selectie bekend voor topper tegen Union: Leko zorgt voor twee wijzigingen

18:30
Royal Antwerp kan dan toch nog winnen: veel drama, afgekeurde goals en OH Leuven met negen man

17:56
Kan deze aanvaller nog een rol spelen bij Anderlecht? "Er zijn geen profielen zoals hij in de ploeg"

18:00
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 33
Brentford Brentford 0-0 Fulham Fulham
Newcastle United Newcastle United 1-2 Bournemouth Bournemouth
Leeds United Leeds United 3-0 Wolverhampton Wolverhampton
Tottenham Tottenham 2-2 Brighton Brighton
Chelsea Chelsea 0-1 Manchester United Manchester United
Everton Everton 15:00 Liverpool FC Liverpool FC
Aston Villa Aston Villa 15:00 Sunderland Sunderland
Nottingham Forest Nottingham Forest 15:00 Burnley Burnley
Manchester City Manchester City 17:30 Arsenal Arsenal
Crystal Palace Crystal Palace 20/04 West Ham Utd West Ham Utd

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden" rinus michels rinus michels over Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel" azizi azizi over Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe .. .. over Union SG - Club Brugge: - TIGERMANIA TIGERMANIA over Felice Mazzu zag Antwerp goed wegkomen: "Zelfs nog een kans op de gelijkmaker ..." pief pief over Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge' RememberLierse RememberLierse over Marc Degryse ziet groot verschil tussen Club Brugge en Union TIGERMANIA TIGERMANIA over Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof Mijn-Terril Mijn-Terril over El Ouahdi is tegen Westerlo opnieuw de verlosser van RC Genk: "Zal dat tegen mijn makelaar zeggen" See you Essevee See you Essevee over DONE DEAL: Zulte Waregem neemt afscheid van Jelle Vossen ... en nóg vier spelers, waaronder aanstormend talent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved