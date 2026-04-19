Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

Manchester United heeft zaterdag een gevleide driepunter gepakt op het veld van Chelsea. De Red Devils pleegden een hold up op het veld van de Londense club en wonnen met het kleinste verschil: het werd 0-1.

Chelsea had veel meer balbezit (bijna 20 procent meer) en verzamelde liefst 17 schoten meer dan zijn tegenstander, maar kreeg uiteindelijk wel een harde les in efficiëntie. United had genoeg aan één schot op doel en een ferme portie geluk.

Senne Lammens beseft dat geluk ook kant van United koos

"Natuurlijk moet het soms ook wat meezitten", vertelde Senne Lammens na afloop bij Play Sports. "Al dwing je dat geluk ergens ook zelf af." De thuisploeg besloot maar liefst drie keer op het doelhout.

"Vandaag hebben we keihard geknokt om de nul te houden, dus misschien hebben we het ook gewoon verdiend. Maar ik mag mijn paal en de lat toch wel bedanken", beseft de Belgische doelman.

"We staan er inderdaad goed voor, maar nu moeten we daar thuis ook een vervolg aan breien", zegt Lammens nog na de eerste clean sheet op verplaatsing van United dit seizoen. "We willen zo snel mogelijk volledige zekerheid."