Real Madrid-boegbeeld Thibaut Courtois heeft boodschap voor... Club NXT

Club NXT is er niet in geslaagd om de UEFA Youth League te winnen, maar de Brugse jongeren keren wel met opgeheven hoofd huiswaarts. In de finale moesten ze na strafschoppen het onderspit delven tegen Real Madrid.

Het parcours van Club NXT doorheen Europa maakte echter grote indruk. De beloften van Club Brugge schakelden onderweg enkele absolute topclubs uit en groeiden uit tot een van de revelaties van het toernooi.

In de knock-outfase zette Club NXT sterke prestaties neer met zeges tegen Arsenal, FC Barcelona en SL Benfica. Daarnaast werd ook Bayern München uitgeschakeld op weg naar de finale.

Daardoor werd Club NXT de eerste Belgische club ooit die de finale van de Youth League bereikte. Het elftal liet zich onderweg opmerken met volwassen en gedisciplineerd voetbal tegen enkele van de grootste jeugdacademies van Europa.

Ook van buiten België kwam er erkenning voor het sterke parcours. Thibaut Courtois, doelman van Real Madrid, feliciteerde de Brugse jongeren na afloop via sociale media. Hij prees hun indrukwekkende Europese campagne, ondanks de verloren finale. "Proficiat aan Club NXT voor jullie geweldig Europees parcours!"



Verschillende spelers van Club NXT hebben zich bovendien individueel in de kijker gespeeld. Namen zoals Yanis Musuayi en Jesse Bisiwu zouden gevolgd worden door onder meer FC Barcelona, terwijl ook Tian Nai Koren steeds vaker op de radar van internationale scouts verschijnt.