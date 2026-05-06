DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

Beerschot moet deze week een nieuwe stap gezet richting de Jupiler Pro League. Beerschot heeft ondertussen een belangrijke stap gezet in de verdere uitbouw van zijn jeugdwerking. Fadil N'dam zijn handtekening onder zijn eerste profcontract bij de club.

"De Belgische centrale verdediger, die sinds 2021 deel uitmaakt van de Beerschot-academie, doorliep sindsdien een opvallend traject. Fadil sloot zich op 10-jarige leeftijd aan bij de club en ontwikkelde zich razendsnel tot een vaste waarde binnen zijn leeftijdscategorie."

Beerschot heeft nieuwe aanwinst beet

"Hoewel hij officieel mag uitkomen voor de U15, speelt hij momenteel al een sleutelrol bij de U16, waar hij bovendien de aanvoerdersband draagt. Daarnaast traint hij twee keer per week mee met de U18, wat zijn sterke progressie onderstreept."

"Voor volgend seizoen ligt de lat opnieuw hoger. Het plan is dat Fadil zich verder bevestigt bij de U18 en tegelijk de stap zet naar de U21 — en dat op amper 15-jarige leeftijd", aldus Beerschot op haar webstek over de nieuwe aanwinst.

Jongeling tekent eerste profcontract bij Beerschot

Academy Manager, Davy De Smedt is bijzonder tevreden met deze ontwikkeling: "We zijn enorm trots om een jongen als Fadil aan onze club te binden. Het feit dat hij op de dag van zijn 15de verjaardag een eerste profcontract kan tekenen, toont het vertrouwen dat wij hebben in Fadil en zijn entourage."



"Zijn werkethiek is een voorbeeld voor alle jeugdspelers en dat zetten we op deze manier in de kijker. Hard werken wordt bij ons beloond." Met deze contractondertekening bevestigt Beerschot opnieuw zijn vertrouwen in eigen jeugd en de toekomst van de club.