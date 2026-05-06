Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Romelu Lukaku was zo goed als het hele seizoen geblesseerd. De Belgische aanvaller beleeft een van de moeilijkste periodes uit zijn clubcarrière. Eindelijk is er wat goed nieuws gekomen over de zaak. Big Rom zal nog speelminuten krijgen, zo lijkt het.

Het huidige seizoen van Romelu Lukaku is een van de moeilijkste uit zijn carrière (bij zijn club dan toch). Een blessure in de voorbereiding hield Lukaku maandenlang van het veld. Een lastige periode voor de Belgische spits, die gewend is om regelmatig te spelen en belangrijk te zijn voor zijn ploeg.

Moeilijke maanden voor Romelu Lukaku eindelijk achter de rug?

Eind januari maakte hij zijn rentree bij SSC Napoli. Maar zijn trainer wilde geen enkel risico nemen met hem. Lukaku kreeg telkens maar enkele minuten op het einde van de match. Hij probeerde ritme op te doen, wedstrijd na wedstrijd, maar zijn lichaam werkte niet mee.

In maart werden de zaken nog ingewikkelder. Rudi Garcia had hem geselecteerd bij de Rode Duivels voor de vriendschappelijke matchen in de Verenigde Staten. Maar nog voor het vertrek meldde Lukaku zich af. Napoli wilde dat hij terug naar Italië kwam om zijn behandeling voort te zetten, maar de spits bleef in België zonder zijn club te verwittigen. Hij werkte verder aan zijn herstel met zijn kinesist in Antwerpen.

Van ultimatum naar verzoening

De clubleiding was vanzelfsprekend woedend. De bestuurders stelden hem een ultimatum: meteen terugkeren of niet meer spelen tot het einde van het seizoen. Lukaku kwam niet meteen terug en de club gaf hem een boete van 150.000 euro. Enkele dagen later keerde hij wel terug om met de bestuurders te praten, maar met Antonio Conte sprak hij niet.

Lees ook... "Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek
Sinds maandag lijkt de situatie de goede richting uit te gaan. Volgens de Italiaanse krant Il Mattino heeft Lukaku na meerdere weken van spanningen een gesprek gehad met zijn coach. "Het is een stap vooruit, beiden konden zich uitspreken. Hij heeft de moeilijkheden aangehaald die hij dit seizoen ondervindt. Hij vreest zijn laatste Wereldbeker te moeten missen", schreef de Italiaanse krant. Goed nieuws voor Rudi Garcia: zijn spits zal nog speelminuten krijgen voor het WK.

