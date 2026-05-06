KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Foto: KV Kortrijk
KV Kortrijk heeft vandaag een eigen pop-up store geopend. Dat zorgde meteen voor een kleine stormloop. En daar zijn ze bij de kersverse eersteklasser bijzonder tevreden over.

De pop-up store van KV Kortrijk opende vandaag feestelijk de deuren. De winkel blijft tot midden augustus open in het stadscentrum van Kortrijk. Er daagden heel wat fans op om de opening mee te vieren.

De officiële merchandising is er te koop, maar ook de aankoop van abonnementen is er mogelijk. Het secretariaat van de club verhuist tijdens deze periode ook naar de pop-up store, zodat fans daar terecht kunnen met hun vragen en problemen. Het secretariaat in het stadion is dan wel gesloten voor deze periode.

Interactie met de supporters

“KV Kortrijk is vandaag veel meer dan een voetbalclub, het is uitgegroeid tot het sterkste (media)merk van de stad en een vaste waarde in de leefwereld van veel Kortrijkzanen, zeker ook bij jongeren”, zegt Jelle Brulez, COO van de club, in een mededeling van KV Kortrijk aan onze redactie.

“Met deze pop-up store willen we die rol nog versterken door letterlijk aanwezig te zijn in het hart van Kortrijk. We creëren een plek waar supporters, inwoners en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten en de club kunnen beleven, nu ook buiten het voetbalseizoen”, sluit Brulez zijn betoog af.

Veel volk op de afspraak

De pop-up store moet tijdens deze periode een ontmoetingsplek worden voor mensen die KV Kortrijk een warm hart toedrage. Van dinsdag tot vrijdag is de winkel in het centrum van Kortrijk geopend van 12 tot 18 uur, op zaterdag is dat al vanaf 10 uur, eveneens tot 18 uur zoals tijdens de week.

De opening gebeurde vanmorgen om 11 uur. De eerste 100 fans ontvingen een gratis limited edition promotie T-shirt bij aankoop in de winkel. Voor alle bezoekers was er ook een gratis glaasje bubbels voorzien en kreeg iedereen 19 procent korting op alle items in de shop.

