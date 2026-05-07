Eindelijk duidelijkheid: Messoudi weet of hij dit weekend langs de lijn mag staan

Coach Mo Messoudi kan dit weekend langs de lijn staan tegen Lommel. Er hing hem een schorsing boven het hoofd, maar die wordt omgezet in een blaam. De feiten dateren van begin april, in een oefenwedstrijd tegen de beloften van OH Leuven.

Rode kaart Van La Parra

Meer dan een maand geleden speelde Beerschot een oefenpot tegen de beloften van OH Leuven. Spits Van La Parra deelde vlak voor de rust een slag uit aan een van zijn tegenstanders en kreeg daarvoor de rode kaart.

Messoudi liep het veld op en ging verhaal halen bij de scheidsrechter van dienst. Hij zou onder meer gevraagd hebben of hij niet met elf spelers mocht blijven spelen, omdat de opzet van de oefenmatch anders volledig weg was.

Ref voelde zich bedreigd door Messoudi

De scheidsrechter wou niet meegaan in dat verhaal en zou zich uiteindelijk bedreigd gevoeld hebben door andere uitspraken van de coach van Beerschot, waarin hij zou gezegd hebben dat er niks van deze kaart mocht komen, waardoor Messoudi een schorsing riskeerde. En die volgde ook, bovendien had Messoudi nog een voorwaardelijke staan.

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal legde Messoudi een effectieve schorsing van één speeldag en een boete van 500 euro op. Met die voorwaardelijke erbij kwam dat dus op twee speeldagen schorsing.

Toch geen schorsing

Beerschot ging tegen die beslissing in beroep. En daar heeft het nu zijn gelijk gekregen. Messoudi komt er vanaf met een blaam, zo laat de club weten in een officiële mededeling op de website.





“Coach Mo Messoudi wordt niet geschorst naar aanleiding van het wedstrijdverslag dat werd gemaakt na de vriendschappelijke wedstrijd tegen OH Leuven. Na een herziening van het dossier en een objectieve evaluatie van de feiten heeft de bevoegde instantie beslist om af te zien van een effectieve sanctie”, klinkt het.

“De club is tevreden dat deze zaak uiteindelijk op een correcte en evenwichtige manier werd beoordeeld. Mo Messoudi komt er uiteindelijk vanaf met ‘een blaam’, zonder verdere sportieve gevolgen”, besluit men.