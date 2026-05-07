Eindelijk duidelijkheid: Messoudi weet of hij dit weekend langs de lijn mag staan

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Coach Mo Messoudi kan dit weekend langs de lijn staan tegen Lommel. Er hing hem een schorsing boven het hoofd, maar die wordt omgezet in een blaam. De feiten dateren van begin april, in een oefenwedstrijd tegen de beloften van OH Leuven.

Rode kaart Van La Parra

Meer dan een maand geleden speelde Beerschot een oefenpot tegen de beloften van OH Leuven. Spits Van La Parra deelde vlak voor de rust een slag uit aan een van zijn tegenstanders en kreeg daarvoor de rode kaart.

Messoudi liep het veld op en ging verhaal halen bij de scheidsrechter van dienst. Hij zou onder meer gevraagd hebben of hij niet met elf spelers mocht blijven spelen, omdat de opzet van de oefenmatch anders volledig weg was.

Ref voelde zich bedreigd door Messoudi

De scheidsrechter wou niet meegaan in dat verhaal en zou zich uiteindelijk bedreigd gevoeld hebben door andere uitspraken van de coach van Beerschot, waarin hij zou gezegd hebben dat er niks van deze kaart mocht komen, waardoor Messoudi een schorsing riskeerde. En die volgde ook, bovendien had Messoudi nog een voorwaardelijke staan.

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal legde Messoudi een effectieve schorsing van één speeldag en een boete van 500 euro op. Met die voorwaardelijke erbij kwam dat dus op twee speeldagen schorsing.

Toch geen schorsing

Beerschot ging tegen die beslissing in beroep. En daar heeft het nu zijn gelijk gekregen. Messoudi komt er vanaf met een blaam, zo laat de club weten in een officiële mededeling op de website.

“Coach Mo Messoudi wordt niet geschorst naar aanleiding van het wedstrijdverslag dat werd gemaakt na de vriendschappelijke wedstrijd tegen OH Leuven. Na een herziening van het dossier en een objectieve evaluatie van de feiten heeft de bevoegde instantie beslist om af te zien van een effectieve sanctie”, klinkt het.

“De club is tevreden dat deze zaak uiteindelijk op een correcte en evenwichtige manier werd beoordeeld. Mo Messoudi komt er uiteindelijk vanaf met ‘een blaam’, zonder verdere sportieve gevolgen”, besluit men.

Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

Makelaar van Romelu Lukaku is duidelijk over terugkeer naar Anderlecht

Plots een Europese droom op Sclessin? Dit hebben Epolo en Euvrard te zeggen

Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote

Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren"

📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud?

DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

