📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

De Rode Duivels hebben hun uitvalsbasis voor het WK 2026 bekendgemaakt. België zal tijdens het toernooi verblijven en trainen in het hypermoderne trainingscomplex van Seattle Sounders FC in de Verenigde Staten.

Seattle wordt thuisbasis van België

De Koninklijke Belgische Voetbalbond maakte samen met Seattle Sounders FC bekend dat het Providence Swedish Performance Center & Clubhouse zal dienen als officieel basecamp van de Rode Duivels tijdens het WK 2026.

Het trainingscentrum ligt in Renton, vlakbij Seattle, en wordt tijdens het toernooi de vaste uitvalsbasis van de Belgische nationale ploeg. Naast de trainingsvelden zullen ook de medische ruimtes, vergaderzalen en technische infrastructuur gebruikt worden door de staf van de Rode Duivels.

België speelt zijn drie groepswedstrijden bovendien allemaal aan de Amerikaanse westkust. De eerste groepsmatch vindt plaats op 15 juni in Seattle tegen Egypte.

Hypermodern trainingscomplex

Het Providence Swedish Performance Center & Clubhouse opende officieel in 2024 en geldt als één van de modernste trainingscentra in de Major League Soccer. Het complex beschikt over vier volwaardige trainingsvelden, waarvan twee met natuurgras en twee met kunstgras.

Binnenin zijn er uitgebreide faciliteiten aanwezig voor herstel en prestaties. Zo beschikt het centrum onder meer over een moderne fitnessruimte, sauna, hot tub, cold tub en cryotherapiekamer. Ook de kleedkamers en videoruimtes behoren tot de absolute top. De Rode Duivels zullen daarnaast gebruikmaken van de kantoren voor coaches en technische staf tijdens het volledige WK.





Vincent Mannaert tevreden

Sportief directeur Vincent Mannaert reageerde bijzonder tevreden op de keuze van het basecamp. Volgens hem biedt het trainingscomplex alles wat nodig is om op topniveau toe te werken naar een groot toernooi.

Hij benadrukte dat de samenwerking perfect aansluit bij de ambities van de Belgische voetbalbond op vlak van innovatie, prestaties en professionaliteit. De Belgische staf gelooft dat de spelers in Seattle in ideale omstandigheden kunnen werken richting de wedstrijden op het WK.

Bekend basecamp

De Belgen werden ondergebracht in groep G en nemen het op tegen Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Naast Seattle trekken de Rode Duivels ook naar Vancouver en Californië voor hun groepswedstrijden.

Het trainingscomplex van Seattle Sounders ontving eerder al internationale topteams zoals River Plate en de Amerikaanse vrouwenploeg.