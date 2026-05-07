Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026
De Rode Duivels hebben hun uitvalsbasis voor het WK 2026 bekendgemaakt. België zal tijdens het toernooi verblijven en trainen in het hypermoderne trainingscomplex van Seattle Sounders FC in de Verenigde Staten.

Seattle wordt thuisbasis van België

De Koninklijke Belgische Voetbalbond maakte samen met Seattle Sounders FC bekend dat het Providence Swedish Performance Center & Clubhouse zal dienen als officieel basecamp van de Rode Duivels tijdens het WK 2026.

Het trainingscentrum ligt in Renton, vlakbij Seattle, en wordt tijdens het toernooi de vaste uitvalsbasis van de Belgische nationale ploeg. Naast de trainingsvelden zullen ook de medische ruimtes, vergaderzalen en technische infrastructuur gebruikt worden door de staf van de Rode Duivels.

België speelt zijn drie groepswedstrijden bovendien allemaal aan de Amerikaanse westkust. De eerste groepsmatch vindt plaats op 15 juni in Seattle tegen Egypte.

Hypermodern trainingscomplex

Het Providence Swedish Performance Center & Clubhouse opende officieel in 2024 en geldt als één van de modernste trainingscentra in de Major League Soccer. Het complex beschikt over vier volwaardige trainingsvelden, waarvan twee met natuurgras en twee met kunstgras.

Binnenin zijn er uitgebreide faciliteiten aanwezig voor herstel en prestaties. Zo beschikt het centrum onder meer over een moderne fitnessruimte, sauna, hot tub, cold tub en cryotherapiekamer. Ook de kleedkamers en videoruimtes behoren tot de absolute top. De Rode Duivels zullen daarnaast gebruikmaken van de kantoren voor coaches en technische staf tijdens het volledige WK.

Vincent Mannaert tevreden

Sportief directeur Vincent Mannaert reageerde bijzonder tevreden op de keuze van het basecamp. Volgens hem biedt het trainingscomplex alles wat nodig is om op topniveau toe te werken naar een groot toernooi.

Hij benadrukte dat de samenwerking perfect aansluit bij de ambities van de Belgische voetbalbond op vlak van innovatie, prestaties en professionaliteit. De Belgische staf gelooft dat de spelers in Seattle in ideale omstandigheden kunnen werken richting de wedstrijden op het WK.

Bekend basecamp

De Belgen werden ondergebracht in groep G en nemen het op tegen Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. Naast Seattle trekken de Rode Duivels ook naar Vancouver en Californië voor hun groepswedstrijden.

Het trainingscomplex van Seattle Sounders ontving eerder al internationale topteams zoals River Plate en de Amerikaanse vrouwenploeg.

🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

19:00
"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

18:40
KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten

Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

Rode Duivels bereiden zich best ook voor op andere WK-tegenstander: dit is de situatie met Iran

"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel

Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst

Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

OFFICIEEL Cercle Brugge geeft profcontract aan ex-speler van KAA Gent

Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken

Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

Eindelijk duidelijkheid: Messoudi weet of hij dit weekend langs de lijn mag staan

"Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten

Makelaar van Romelu Lukaku is duidelijk over terugkeer naar Anderlecht

Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

Plots een Europese droom op Sclessin? Dit hebben Epolo en Euvrard te zeggen

Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

