Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

Bayern München werd woensdag door Paris Saint-Germain uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. Maar daarmee zit het seizoen voor trainer Vincent Kompany er bijlange nog niet op.

Bayern München zal dit jaar de Champions League niet winnen. Het werd uitgeschakeld door PSG, de regerende kampioen. Geen drama, dat beseffen ze in Duitsland wel. Maar toch stijgt de druk op onze landgenoot.

“Hij moet nog niet echt vrezen voor een negatieve evaluatie”, zegt Bundesliga-kenner Philippe Crols bij Sporza. “Tegen PSG, een van de beste ploegen van Europa, kun je nu eenmaal uitgeschakeld worden. Dat zullen zijn bazen ook wel beseffen.”

Die halve finale is trouwens ook al beter dan vorig seizoen, want toen ging Bayern er uit in de kwartfinales. Maar Kompany moet ook zijn doelen halen en dat was beter doen dan vorig seizoen. Toen pakte hij enkel de landstitel in de Bundesliga.

Beker winnen tegen Stuttgart

“Straks staan ze nog in de finale van de Duitse beker tegen Stuttgart. Die wint Kompany wel maar beter, want anders gaat het toch een vervelend slot worden van de zomer”, is Crols ervan overtuigd. Die bekerfinale staat in de agenda op 23 mei.

Als hij die niet wint, dan heeft hij eigenlijk enkel de landstitel in handen en volgens Crols zou er dan wel eens kritiek kunnen komen op Kompany, hoe goed zijn totale bilan eigenlijk wel mag zijn dit seizoen.



Dat is eigen aan het huis in München. “Het is en blijft Bayern. Volgend seizoen zal de lat allicht schuiven naar het winnen van de Champions League”, besluit Crols.

Trainerscarrière

Vincent Kompany begon zijn trainerscarrière bij RSC Anderlecht, waar hij aanvankelijk als speler-trainer actief was en later hoofdcoach werd. Zijn eerste jaren waren leerrijk maar wisselvallig, met een duidelijke focus op modern, aanvallend voetbal en spelersontwikkeling.

In 2022 verhuisde hij naar Burnley FC, waar hij zijn visie verder kon uitwerken. Daar kende hij meteen succes: hij leidde de club in 2023 naar de titel in de Championship met dominant, aanvallend spel en promotie naar de Premier League.

Een jaar later degradeerde hij, maar kwam de onverwachte kans om bij Bayern München aan de slag te gaan. In Duitsland kwam daar veel kritiek op, omdat hij verre van de eerste keus was, maar uiteindelijk heeft hij laten zien wat hij als trainer in zijn mars heeft.