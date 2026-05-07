Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bayern München werd woensdag door Paris Saint-Germain uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League. Maar daarmee zit het seizoen voor trainer Vincent Kompany er bijlange nog niet op.

Geen Champions Leaguefinale voor Kompany

Bayern München zal dit jaar de Champions League niet winnen. Het werd uitgeschakeld door PSG, de regerende kampioen. Geen drama, dat beseffen ze in Duitsland wel. Maar toch stijgt de druk op onze landgenoot.

“Hij moet nog niet echt vrezen voor een negatieve evaluatie”, zegt Bundesliga-kenner Philippe Crols bij Sporza. “Tegen PSG, een van de beste ploegen van Europa, kun je nu eenmaal uitgeschakeld worden. Dat zullen zijn bazen ook wel beseffen.”

Die halve finale is trouwens ook al beter dan vorig seizoen, want toen ging Bayern er uit in de kwartfinales. Maar Kompany moet ook zijn doelen halen en dat was beter doen dan vorig seizoen. Toen pakte hij enkel de landstitel in de Bundesliga.

Beker winnen tegen Stuttgart

“Straks staan ze nog in de finale van de Duitse beker tegen Stuttgart. Die wint Kompany wel maar beter, want anders gaat het toch een vervelend slot worden van de zomer”, is Crols ervan overtuigd. Die bekerfinale staat in de agenda op 23 mei.

Als hij die niet wint, dan heeft hij eigenlijk enkel de landstitel in handen en volgens Crols zou er dan wel eens kritiek kunnen komen op Kompany, hoe goed zijn totale bilan eigenlijk wel mag zijn dit seizoen.

Lees ook... Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Dat is eigen aan het huis in München. “Het is en blijft Bayern. Volgend seizoen zal de lat allicht schuiven naar het winnen van de Champions League”, besluit Crols.

Trainerscarrière

Vincent Kompany begon zijn trainerscarrière bij RSC Anderlecht, waar hij aanvankelijk als speler-trainer actief was en later hoofdcoach werd. Zijn eerste jaren waren leerrijk maar wisselvallig, met een duidelijke focus op modern, aanvallend voetbal en spelersontwikkeling.

In 2022 verhuisde hij naar Burnley FC, waar hij zijn visie verder kon uitwerken. Daar kende hij meteen succes: hij leidde de club in 2023 naar de titel in de Championship met dominant, aanvallend spel en promotie naar de Premier League.

Een jaar later degradeerde hij, maar kwam de onverwachte kans om bij Bayern München aan de slag te gaan. In Duitsland kwam daar veel kritiek op, omdat hij verre van de eerste keus was, maar uiteindelijk heeft hij laten zien wat hij als trainer in zijn mars heeft.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
PSG
Bayern München
Vincent Kompany

Meer nieuws

Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

10:50
1
"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

18:40
Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

08:00
34
Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League

Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League

22:57
1
Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

13:00
5
Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 07/05: Tzolis

Transfernieuws en Transfergeruchten 07/05: Tzolis

21:10
Scheidsrechter kent zijn straf nadat hij voetbalster slaat

Scheidsrechter kent zijn straf nadat hij voetbalster slaat

21:40
'Deze club toont opnieuw interesse voor Tzolis: explodeert de vraagprijs?'

'Deze club toont opnieuw interesse voor Tzolis: explodeert de vraagprijs?'

21:10
🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

11:20
28
OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

20:40
1
Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer

Erfenis van Renard: Anderlecht loopt zo goed als zeker centen mis in dossier Hatenboer

20:00
4
📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

19:20
🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

19:00
2
KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

18:10
Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

Belangrijk en onverwacht vertrek op komst bij Standard

18:00
1
KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

KV Kortrijk komt met groot nieuws over Brecht Dejaegere

17:36
Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten

Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten

17:30
1
Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

17:00
1
Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

16:30
40
Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

16:10
1
'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

15:30
5
Rode Duivels bereiden zich best ook voor op andere WK-tegenstander: dit is de situatie met Iran

Rode Duivels bereiden zich best ook voor op andere WK-tegenstander: dit is de situatie met Iran

15:00
"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

"Ik ben terug": Anderlecht-speler laat weer van zich horen na lange lijdensweg

14:20
Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

06/05
9
Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie

Ghana kijkt opvallend vaak naar Anderlecht en Belgische competitie

13:45
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

13:14
17
Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

12:20
10
Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

12:00
7
"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

11:15
2
OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

11:06
4
"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

06/05
4
Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

10:15
Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

09:51
16
Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst

Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst

09:45
1
Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

09:15
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 33
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 08/05 Bayern München Bayern München
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 08/05 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC Augsburg FC Augsburg 09/05 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 09/05 Werder Bremen Werder Bremen
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 09/05 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
RB Leipzig RB Leipzig 09/05 FC St. Pauli FC St. Pauli
Hamburger SV Hamburger SV 10/05 Freiburg Freiburg
1. FC Köln 1. FC Köln 10/05 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 10/05 Union Berlin Union Berlin

Nieuwste reacties

SeniorClub SeniorClub over Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer SeniorClub SeniorClub over Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League Andreas2962 Andreas2962 over "Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten Goro Goro over Aston Villa - Nottingham Forest: 4-0 JaKu JaKu over 'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro' kliersesk kliersesk over Union had concrete plannen met Lierse-speler, maar zware blessure gooit roet in het eten TIGERMANIA TIGERMANIA over Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union sarah. sarah. over Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen Andreas2962 Andreas2962 over Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved