Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

Amadou Onana zal vanavond niet in de basis staan bij Aston Villa voor de terugwedstrijd in de halve finale van de Europa League. Niet bepaald geruststellend met nog iets meer dan een maand te gaan voor het WK.

Afgelopen weekend ontbrak Amadou Onana op het wedstrijdblad tegen Tottenham. De middenvelder liep in de heenwedstrijd van de halve finale van de Europa League tegen Nottingham Forest een kuitblessure op en moest na 55 minuten naar de kant.

Aanvankelijk klonk Unai Emery nog vrij optimistisch over een mogelijke terugkeer van zijn middenvelder voor de return van vanavond. Maar op de persconferentie daags voor de match moest hij toch toegeven dat Onana niet fit geraakt.

Toch blijft de trainer vertrouwen uitstralen: “Op andere momenten dit seizoen was Amadou ook geblesseerd en presteerden we nog altijd goed. We hebben het soms ook zonder Youri Tielemans en zelfs zonder John McGinn moeten doen, en toch hebben we sterke wedstrijden gespeeld. Ik heb vertrouwen in de spelers die we ter beschikking hebben. Op het middenveld kunnen we met verschillende opties spelen. Ik ben daar gerust in.”

In welke staat haalt Amadou Onana het WK?

Voor Onana zelf blijven er wel vragen hangen. Zoals zijn coach aangeeft, is het niet de eerste keer dit seizoen dat de Rode Duivel aan de kant staat. Eerder belandde hij al vier keer in de lappenmand, met problemen aan knie en hamstring. De vraag is dus in welke fysieke staat hij straks aan het WK zal beginnen, dat snel dichterbij komt.

Aston Villa bleef nogal vaag over de precieze ernst van zijn blessure, in de hoop hem nog te kunnen recupereren voor de belangrijke wedstrijden aan het einde van het seizoen, met mogelijk zelfs een finale in de Europa League. De Villans moeten daarvoor wel een 1-0-nederlaag uit de heenmatch zien goed te maken.





Dat wijst er in elk geval op dat Onana geen blessure heeft die zijn WK echt in gevaar brengt. Toch blijft het opletten hoe hard Aston Villa hem nog probeert klaar te stomen. Te veel haast zou voor de Rode Duivels uiteindelijk net averechts kunnen werken.